خودرویی که در یک هفته یک میلیارد گران شد! / جهش ۲۰۰ میلیونی خودروی شاخص بازار!

امروز نه تنها پژو ۲۰۷ اتوماتیک با جهش ۲۰۰ میلیونی به ۴ میلیارد تومان رسید، بلکه شاهین دندهای ۱۰۰ میلیون و دناپلاس ۳۰ میلیون گران شدند و این رشد هماهنگ، نشانه ای از یک موج عمومی در بازار است اما سؤال مهم این است که آیا این روند ادامهدار خواهد بود یا بازار بهزودی آرام میگیرد؟...

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، امروز بازار خودرو یک اتفاق عجیب را ثبت کرد و آن این بود که پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای در بازار آزاد، ۲۰۰ میلیون تومان گران شد و به ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید که این جهش قیمتی، پژو ۲۰۷ را به یکی از پرحاشیهترین خودروهای بازار امروز تبدیل کرده است.

جهش هماهنگ قیمتها در یک روز!

علاوه بر پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شده است که نسبت به دیر ۲۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است همچنین شاهین دنده ای ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شد که نسبت به روز گذشته ۱۰۰ میلیون گرانتر شد همچنین شاهین اتوماتیک ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت خورد که نسبت به دیروز افزایش ۵۰ میلیونی داشته است و دناپلاس اتوماتیک آپشنال ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ارزش گذاری شد که ۲۰ میلیون تومان گرانتر از دیروز شده است.

اما تارا اتوماتیک ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان شد که بدون تغییر قیمت مانده است و پارس نوآ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان شد که بدون تغییر ماند و درمیان خودروهای سایپا ، ساینا S دنده ای ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شد که افزایش ۴۰ میلیون تومانی داشت و کوییک ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ بدون تغییر ماند.

این درحالی است که پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۲۸ شهریور ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ بود که اول مهر ۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ در بازار آزاد بود و امروز هم ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ شد که جهش ۲۰۰ میلیونی داشت یعنی بیش از یک میلیارد تومان رشد قیمت در هفته!

موجِ دلالی، بازار خودرو را فرا گرفت!

اما شاهین دنده ای از حدود ۲/۶ میلیارد در روز اول مهر به ۲/۸۵ میلیارد در امروز رسید که رشد حدود ۲۵۰ میلیون در هفته را داشت و دنا پلاس اتوماتیک از حدود ۳/۳۲۵ میلیارد در روز اول مهر به ۳/۶۲ میلیارد در بازار امروز رسید که رشد حدود ۳۰۰ میلیون در هفته را ثبت کرد .

به نظر می رسد موج صعودی بازار طلا و ارز و افزایش قیمت دلار بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده است ؛ چراکه وقتی ارز بالا میرود، انتظاراتِ تورمی بازار خودرو هم بالا میرود و قیمت ها جهشی می شود.

البته با هر نشانهای از افزایش نرخ ارز، دلالان و واسطه ها وارد بازار خودرو می شوند و با خرید گسترده، قیمت ها را مصنوعی بالا می برند که جهش ۲۰۰ میلیونی پژو ۲۰۷ در یک روز، دقیقاً نشانه همین رفتار هیجانی و دلالی است و از آنجایی که پژو ۲۰۷ که یکی از پرتقاضاترین خودروهای داخلی است و خودروی شاخص بازار است جهش قیمتی آن، سیگنالی از روند کلی بازار است و نشان می دهد که سایر خودروها هم در روزهای آینده احتمالا این مسیر را دنبال می کنند.