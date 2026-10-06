پس از انتشار تصاویر شعارنویسی روی دیوار خانه رضا کیانیان و تهمینه میلانی، حالا تصاویری از دیوار خانه ایمان صفا در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این اتفاق برای او نیز رخ داده است.

به گزارش تابناک؛ پس از انتشار تصاویر شعارنویسی روی دیوار خانه رضا کیانیان و تهمینه میلانی، حالا تصاویری از دیوار خانه ایمان صفا در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این اتفاق برای او نیز رخ داده است.

تاکنون درباره عاملان این شعارنویسی‌ها یا زمان دقیق انجام آنها توضیح رسمی منتشر نشده و جزئیات این ماجرا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد!