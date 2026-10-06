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تداوم شعارنویسی‌ها این‌بار روی دیوار خانه ایمان صفا

پس از انتشار تصاویر شعارنویسی روی دیوار خانه رضا کیانیان و تهمینه میلانی، حالا تصاویری از دیوار خانه ایمان صفا در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این اتفاق برای او نیز رخ داده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۵۱
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شعارنویسی

به گزارش تابناک؛ پس از انتشار تصاویر شعارنویسی روی دیوار خانه رضا کیانیان و تهمینه میلانی، حالا تصاویری از دیوار خانه ایمان صفا در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این اتفاق برای او نیز رخ داده است.

تاکنون درباره عاملان این شعارنویسی‌ها یا زمان دقیق انجام آنها توضیح رسمی منتشر نشده و جزئیات این ماجرا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد!

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شعارنویسی ایمان صفا رضا کیانیان
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