En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تکذیب اعزام ۳۰ هزار نیروی پاکستانی به عربستان

وزارت اطلاعات پاکستان اعزام ۳۰ هزار نیروی نظامی به عربستان درباره توافق دفاعی مشترک مکه تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۴۸
| |
628 بازدید
|
۱
بن سلمان

به گزارش تابناک؛ وزارت اطلاعات و پخش پاکستان در واکنش به گزارش اخیر رویترز مبنی بر اعزام دست‌کم ۳۰ هزار نیروی نظامی پاکستان به عربستان، آن را گمانه‌زنی درباره توافق دفاعی مشترک مکه توصیف و رد کرد و به این رسانه توصیه کرد به‌جای انتشار ارقام و جزئیات تأییدنشده، سوالات خود را با مقام‌های رسمی ذی‌ربط در میان بگذارد.

رویترز در گزارشی اخیر مدعی شده بود که اسلام‌آباد در بحبوحه تنش‌های بین ریاض و صنعا، ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی نظامی خود را به عربستان اعزام کرده تا به این کشور در دفاع از مرز‌های زمینی‌اش در مقابل حملات نیرو‌های مسلح یمن کمک کند.

وزارت اطلاعات و پخش پاکستان امروز در یک راستی‌آزمایی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت تعهد پاکستان به امنیت حرمین شریفین و عربستان سعودی پیش‌تر به‌صراحت اعلام شده و این تعهد «غیرقابل مذاکره» است.

این وزارتخانه با بیان این که جزئیات مربوط به عملیاتی کردن بازدارندگی جمعی، مشمول محرمانگی عملیاتی است، نسبت به تبدیل چنین موضوعاتی به سوژه گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای هشدار داد.

وزارت اطلاعات و پخش پاکستان همچنین خواستار احتیاط در برخورد با گزارش‌های مبتنی بر منابعی که هویت و سمتشان مشخص نیست، شد و اعلام کرد که برای کسب اطلاعات در مورد این موضوع باید به بیانیه‌های رسمی صادر شده از سوی وزارت امور خارجه و سایر مقامات ذیربط مراجعه شود.

به گزارش «پاکستان آبزرور»، این بیانیه در شرایطی منتشر شده که اسلام‌آباد تلاش دارد روشن کند کدام اطلاعات درباره توافق دفاعی مکه و ترتیبات اجرایی آن به‌طور رسمی تأیید شده و کدام موارد صرفاً مبتنی بر گمانه‌زنی است.

عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هفتم اوت (۱۶ مرداد) توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند و متعهد شدند حمله مسلحانه به هر یک از آنها را حمله به همه طرف‌ها تلقی کنند.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت دفاع پاکستان عربستان اعزام نیرو توافق دفاعی
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
بازخوانی تاریخ؛ در تخت جمشید حتی یک زن نیست؛ پس این‌همه نام زنانه از کجاست؟
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انصارالله: باب‌المندب، ذوباب و المخا تحت کنترل ماست
اصابت یک موشک به فرودگاه ریاض
وقوع انفجار در پایتخت عربستان
نشست سه‌جانبه ترکیه، عربستان و پاکستان در ریاض + عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
4
پاسخ
کجاش تکذیب کرده؟ طرف گفته تعداد نیروها محرمانه است و برای همین اعلام نمیشه.

علاوه بر پاکستان و ترکیه، مشارکت آمریکا، انگلیس و فرانسه و به احتمال بالا اسرائیل در عملیات علیه یمن قطعیه. باید دنبال بقیه هم پیمانان سعودی گشت.
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۲ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۰ نظر)
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»  (۵۵ نظر)
بانک رسالت از هیچ هم پول درمی‌آورد؟ / اقساطِ وام پرداخت‌نشده و پیامک هشدار برای ضامن!  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005rZ6
tabnak.ir/005rZ6