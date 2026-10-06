تکذیب اعزام ۳۰ هزار نیروی پاکستانی به عربستان

به گزارش تابناک؛ وزارت اطلاعات و پخش پاکستان در واکنش به گزارش اخیر رویترز مبنی بر اعزام دست‌کم ۳۰ هزار نیروی نظامی پاکستان به عربستان، آن را گمانه‌زنی درباره توافق دفاعی مشترک مکه توصیف و رد کرد و به این رسانه توصیه کرد به‌جای انتشار ارقام و جزئیات تأییدنشده، سوالات خود را با مقام‌های رسمی ذی‌ربط در میان بگذارد.

رویترز در گزارشی اخیر مدعی شده بود که اسلام‌آباد در بحبوحه تنش‌های بین ریاض و صنعا، ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی نظامی خود را به عربستان اعزام کرده تا به این کشور در دفاع از مرز‌های زمینی‌اش در مقابل حملات نیرو‌های مسلح یمن کمک کند.

وزارت اطلاعات و پخش پاکستان امروز در یک راستی‌آزمایی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت تعهد پاکستان به امنیت حرمین شریفین و عربستان سعودی پیش‌تر به‌صراحت اعلام شده و این تعهد «غیرقابل مذاکره» است.

این وزارتخانه با بیان این که جزئیات مربوط به عملیاتی کردن بازدارندگی جمعی، مشمول محرمانگی عملیاتی است، نسبت به تبدیل چنین موضوعاتی به سوژه گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای هشدار داد.

وزارت اطلاعات و پخش پاکستان همچنین خواستار احتیاط در برخورد با گزارش‌های مبتنی بر منابعی که هویت و سمتشان مشخص نیست، شد و اعلام کرد که برای کسب اطلاعات در مورد این موضوع باید به بیانیه‌های رسمی صادر شده از سوی وزارت امور خارجه و سایر مقامات ذیربط مراجعه شود.

به گزارش «پاکستان آبزرور»، این بیانیه در شرایطی منتشر شده که اسلام‌آباد تلاش دارد روشن کند کدام اطلاعات درباره توافق دفاعی مکه و ترتیبات اجرایی آن به‌طور رسمی تأیید شده و کدام موارد صرفاً مبتنی بر گمانه‌زنی است.

عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هفتم اوت (۱۶ مرداد) توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند و متعهد شدند حمله مسلحانه به هر یک از آنها را حمله به همه طرف‌ها تلقی کنند.

منبع: فارس