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۵ شهربازی تهران پلمب شدند

پلمب ۵ شهربازی در تهران به دلیل نواقص ایمنی و عدم انطباق با استانداردهای لازم، زنگ هشدار درباره وضعیت ایمنی تجهیزات تفریحی پایتخت را به صدا درآورده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۱۲
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علی نصیری

به گزارش تابناک؛ علی نصیری اظهار داشت: دبیرخانه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) شهرداری تهران مستقر در این سازمان، در راستای وظایف نظارتی خود و به‌منظور ارتقای ایمنی اماکن، پیشگیری از حوادث و صیانت از سلامت شهروندان، وضعیت ایمنی و استاندارد تجهیزات شهربازی‌های تحت مالکیت یا بهره‌برداری شهرداری تهران را به‌طور مستمر پایش می‌کند.

نصیری افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های این دبیرخانه، از مجموع ۴۳ شهربازی شهرداری تهران، ۵ مجموعه به دلیل نواقص ایمنی و عدم انطباق با استانداردها، با همکاری کمیته‌های HSE مناطق و پیگیری دبیرخانه HSE پلمب شده‌اند که «شهربازی بسیج» در منطقه ۱۴ از آن جمله است. همچنین، ۴ شهربازی در منطقه ۵ نیز ماه گذشته موفق به دریافت گواهی استاندارد شدند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: درحال‌حاضر ۳۸ شهربازی فعال هستند که در برخی از آنها، تعدادی از تجهیزات فاقد گواهی استاندارد شناسایی شده‌اند و پیگیری‌ها برای دریافت تأییدیه‌های لازم در جریان است.

نصیری عنوان کرد: به متولیان و بهره‌برداران این مجموعه‌ها اخطار داده شده تا در اسرع وقت نسبت به اخذ گواهی استاندارد و ایمن‌سازی تجهیزات اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است در صورت استنکاف از رفع نواقص و تداوم بهره‌برداری از تجهیزات ناایمن، موضوع از طریق کمیته‌های HSE مناطق پیگیری و در صورت لزوم، با اخذ دستور قضایی (دادستانی)، از فعالیت تجهیزات مذکور جلوگیری خواهد شد.

منبع: روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

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علی نصیری شهرداری تهران شهربازی پلمب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
2
پاسخ
درود بر متولیان واقعا که چقدر توجه به این امر لازم بود.
متاسفانه فضای سبز پارکها هم چراغ روشنایی نصب شده در آنها درب جعبه تقسیم برق آنها در ارتفاع در دسترس اطفال و کودکان هست و همیشه درشون باز و سیم کشی آنها بعضا بدون روکش و چسب. حتی درب برخی تابلو های تقسیم برق واقع در پیاده رو و خیابانها درشون بازه و دسترسی راحت کودکان به داخل تابلو فراهم
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