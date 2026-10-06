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حدادعادل: کشور وارد مرحله «نبرد تاب‌آوری» شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با توصیف درگیری کنونی ایران و آمریکا به عنوان «نبرد تاب‌آوری»، تأکید کرد که تهدیدهای دشمن نباید مانع از روند عادی اداره کشور شود.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۱۰
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حدادعادل

به گزارش تابناک؛ حدادعادل با توصیف درگیری کنونی ایران و آمریکا به عنوان «نبرد تاب‌آوری»، تأکید کرد که تهدیدهای دشمن نباید مانع از روند عادی اداره کشور شود و جمهوری اسلامی با پشتوانه وحدت ملی و اقتدار نظامی، مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

غلامعلی حدادعادل درباره تهدیدات پوشالی آمریکا و متحدانش در دو جنگ اخیر گفت: نیروهای نظامی و امنیتی هرگونه تهدید علیه کشور را جدی می‌گیرند، ولی در عین حال، این تهدیدها سبب نخواهد شد از جریان عادی کشور غافل شویم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: کشور شرایط عادی خود را طی می‌کند و مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و اداره‌ها برنامه‌های همیشگی و عادی خود را انجام می‌دهند. اگر دشمن مرتکب اقدام نابخردانه‌ای شود، نیروهای نظامی و امنیتی کشور با آمادگی کامل پاسخ خواهند داد و مردم نیز همچنان در صحنه، دلیرانه و فداکارانه از کشور دفاع می‌کنند.

حدادعادل با بیان اینکه امروز جنگ بین ایران و آمریکا، نبرد تاب‌آوری است، تصریح کرد: جنگ برای هر کشوری سخت است، اما ملت ایران به لطف الهی در صحنه است و با همت و وحدت، اقتصاد را طبق فرمایشات رهبر شهیدمان اداره خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز باید همه ارکان کشور با وحدت و اتحاد کامل، بیش از گذشته به انقلاب اسلامی و استقلال کشور بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت دهند.

 

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برچسب ها
وحدت ملی حدادعادل ایران و آمریکا تاب آوری رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نبرد تاب‌آوری وحدت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
16
پاسخ
تاب آوری مردم یا مسئولین؟!
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