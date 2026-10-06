به گزارش تابناک؛ روز شنبه یازدهم مهر امسال مردی به اداره پلیس در لواسانات تهران رفت و اعلام کرد دوستش به طرز مشکوکی ناپدید شده است.

او در تشریح ماجرا گفت‌: بصیر ۳۷ ساله و تبعه افغان است. بصیر و همسرش به عنوان سرایدار در خانه باغی در یکی از روستا‌های لواسانات زندگی می‌کنند. صاحبخانه خیلی کم به آنجا تردد دارد. آخرین بار روز جمعه دوستم را دیدم و بعداز آن تلفنش را جواب نداد و خاموش شد.

قتل برادر در دعوای خانوادگی

وی ادامه داد: چند مرتبه مقابل خانه‌شان رفتم که همسرش گفت خانه نیست. آخرین بار مدعی شد شوهرش به افغانستان رفته و او نیز به زودی به آنجا می‌رود. آنها با هم اختلاف و درگیری داشتند. اگر بصیر می‌خواست به افغانستان بازگردد، از من خداحافظی می‌کرد. می‌ترسم زنش بلایی سر او آورده باشد.

پس از این شکایت پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تحقیقات ماموران پلیس آگاهی تهران آغاز شد.

کشف رد خون در خانه مرد گمشده

زن بصیر به اداره پلیس احضار و در تحقیقات گفت: من و شوهرم ۲ سال قبل ازدواج کردیم و از افغانستان به تهران آمدیم. او مدتی در کارگاه ساختمانی کار می‌کرد و از یک سال قبل برای سرایداری خانه باغ ویلایی به یکی از روستا‌های لواسانات تهران آمدیم. اختلاف و درگیری نداشتیم. چون مادرشوهرم بیمار بود، شوهرم برای دیدن او به افغانستان رفت و به زودی بازمی‌گردد. دوست شوهرم دروغ می‌گوید. من قرار نیست جایی بروم.

با توجه به اظهارات زن و گفته‌های دوست مرد سرایدار، پلیس احتمال داد ممکن است او به قتل رسیده باشد. درادامه تیمی از ماموران برای بررسی خانه زوج سرایدار به خانه باغ روستایی اعزام شدند و پی بردند بخشی از فرش خانه که رگه‌های خون روی آن مانده به تازگی شسته شده است. رد خون خشک‌شده هم روی دیوار دیده می‌شد. گروه خون کشف‌شده با گروه خون مرد گمشده بررسی و با توجه به آن فرضیه قتل مرد پررنگ شد.

با ۷ ضربه چاقو کشتمش

با بازداشت زن سرایدار با دستور قضایی و انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران، متهم سرانجام عصر یکشنبه به قتل شوهرش اعتراف کرد و گفت‌: شوهرم مدتی بود دوستانش را برای خوشگذرانی به خانه می‌آورد. من از این کار او خوشم نمی‌آمد و سر این موضوع با هم درگیر بودیم. دوستان او افراد درستی نبودند و برایم ایجاد مزاحمت می‌کردند و رفتار مناسبی با من نداشتند. دیگر از این وضع و نیت‌های بد آنها نسبت به خودم خسته شده بودم.

وی افزود: جمعه شب سر همین موضوع با شوهرم جر و بحثم شد و دعوایمان بالا گرفت. من از اینکه او حاضر نمی‌شد از دوستانش دور شود عصبانی شدم و با برداشتن چاقویی از آشپزخانه به شوهرم حمله کردم و تصور می‌کنم با ۷ ضربه او را کشتم. چاقو را شستم و پنهان کردم. مانده بودم با جسد او چه کنم.

متهم اظهار کرد: می‌ترسیدم دیر یا زود کسی متوجه غیبت شوهرم شود و ماجرا لو برود که یاد چاه باغ افتادم. نیمه‌شب او را به داخل چاه انداختم و روی آن را مسدود کردم. روز بعد که دوستش سراغش آمد به دروغ وانمود کردم به افغانستان رفته، اما او شک کرد و به پلیس خبر داد که لو رفتم و دستگیر شدم.

سرهنگ مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر گفت: با اعتراف این زن، دیروز تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران به محل جنایت رفتند و جسد مرد جوان را از داخل چاه ۲۵ متری خارج کردند. تحقیق از متهم زن ادامه دارد.

منبع: همشهری آنلاین