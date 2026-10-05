کنایه آذریجهرمی به منتقدان سیاست ارزی همتی
محمدجواد آذری جهرمی به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس از سیاستهای عبدالناصر همتی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۵۲| |
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به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذریجهرمی در واکنش به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس از سیاستهای عبدالناصر همتی، با لحنی کنایهآمیز از عرضه ارز به مردم از مسیر رسمی بانکها و براساس کد ملی دفاع کرد.
او نوشت: «دلار را که نباید براساس کد ملی و از مسیر رسمی بانکها به مردم عرضه کرد؛ این کار که شفاف است و قابل نظارت!»
آذریجهرمی در ادامه با طعنه افزود که گویا «راه درست و اصولی» این است که ارز در اختیار «نورچشمیها» قرار گیرد تا در سبزهمیدان عرضه شود؛ بهگونهای که مشخص نباشد کدام مؤسسه مالی ارز را با چه قیمتی خریداری و سپس با نرخ بالاتر به مردم میفروشد.
منبع: اقتصادنیوز
گزارش خطا
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میخوای یک مشکلی مثلا حل کنند یک مشکل بزرگ تر درست میکنند.
پس ارزش و اعتماد به ریال را کی باید درست کنه؟!
پس ارزش و اعتماد به ریال را کی باید درست کنه؟!
اون وقت آقای آذری نظری در مورد افزایش حدودا ۵۰۰ درصدی نرخ ارز و به تبع آن سقوط ارزش پول ملی به همان میزان در طول ۲ سال ندارند؟!
و یا افزایش ۱۰۰۰ درصدی نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی در دولت دوازدهم!
و یا افزایش ۱۰۰۰ درصدی نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی در دولت دوازدهم!
این آدم که از سیاستهای ارزی همتی حمایت میکنه. یکی به آقا بگه مگه در کشور سیاستهای ارزی اعمال میشه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
پاسخ بی معنی بیش نیست شما بفرمایید چه دفاعی از افزایش بی سابقه ارز و تورم دارید؟؟؟
آقا جواد انصافا جواب منطقی ندادی ! صرفا پاسخ جناحی ست برا ی حمایت از باند خودتون
مردم سالهاست افتادن بین جناح بازی این دو گروه !
مردم سالهاست افتادن بین جناح بازی این دو گروه !
یه سئوال بدون تعصب از اهل فن:
اگه بانک مرکزی در این شرایط مضایق شدید ارزی کشور، داره دلار رو به سوداگران ارزی ۲۵۷ میفروشه و افرادی سوداگر و سودجو در این شرایط ناامن اقتصادی حاضرند به این قیمت دلار بخرند،
قراره از این نوع سیاستگذاری چه اتفاق مثبتی در خصوص کمبود ارز برای دارو و درمان یا کالاهای اساسی و یا کاهش قیمت دلار، برای مردم عادی بیفته؟
اگه بانک مرکزی در این شرایط مضایق شدید ارزی کشور، داره دلار رو به سوداگران ارزی ۲۵۷ میفروشه و افرادی سوداگر و سودجو در این شرایط ناامن اقتصادی حاضرند به این قیمت دلار بخرند،
قراره از این نوع سیاستگذاری چه اتفاق مثبتی در خصوص کمبود ارز برای دارو و درمان یا کالاهای اساسی و یا کاهش قیمت دلار، برای مردم عادی بیفته؟
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