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کنایه آذری‌جهرمی به منتقدان سیاست ارزی همتی

محمدجواد آذری جهرمی به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس از سیاست‌های عبدالناصر همتی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۵۲
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2718 بازدید
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۷
محمدجواد آذری‌جهرمی

 به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذری‌جهرمی در واکنش به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس از سیاست‌های عبدالناصر همتی، با لحنی کنایه‌آمیز از عرضه ارز به مردم از مسیر رسمی بانک‌ها و براساس کد ملی دفاع کرد. 

 او نوشت: «دلار را که نباید براساس کد ملی و از مسیر رسمی بانک‌ها به مردم عرضه کرد؛ این کار که شفاف است و قابل نظارت!»

آذری‌جهرمی در ادامه با طعنه افزود که گویا «راه درست و اصولی» این است که ارز در اختیار «نورچشمی‌ها» قرار گیرد تا در سبزه‌میدان عرضه شود؛ به‌گونه‌ای که مشخص نباشد کدام مؤسسه مالی ارز را با چه قیمتی خریداری و سپس با نرخ بالاتر به مردم می‌فروشد.
منبع: اقتصادنیوز

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برچسب ها
محمدجواد آذری جهرمی سیاست های ارزی بانک موسسه مالی سبزه میدان نرخ دلار قیمت دلار عبدالناصر همتی عرضه ارز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
مانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
16
پاسخ
میخوای یک مشکلی مثلا حل کنند یک مشکل بزرگ تر درست میکنند.
پس ارزش و اعتماد به ریال را کی باید درست کنه؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
12
پاسخ
اون وقت آقای آذری نظری در مورد افزایش حدودا ۵۰۰ درصدی نرخ ارز و به تبع آن سقوط ارزش پول ملی به همان میزان در طول ۲ سال ندارند؟!
و یا افزایش ۱۰۰۰ درصدی نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی در دولت دوازدهم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
9
پاسخ
این آدم که از سیاست‌های ارزی همتی حمایت میکنه. یکی به آقا بگه مگه در کشور سیاست‌های ارزی اعمال میشه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
9
پاسخ
پاسخ بی معنی بیش نیست شما بفرمایید چه دفاعی از افزایش بی سابقه ارز و تورم دارید؟؟؟
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
5
پاسخ
آقا جواد انصافا جواب منطقی ندادی ! صرفا پاسخ جناحی ست برا ی حمایت از باند خودتون
مردم سالهاست افتادن بین جناح بازی این دو گروه !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
3
4
پاسخ
پس معلوم شد چرا کوچک زاده میخواست خودسوزی کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
1
پاسخ
یه سئوال بدون تعصب از اهل فن:
اگه بانک مرکزی در این شرایط مضایق شدید ارزی کشور، داره دلار رو به سوداگران ارزی ۲۵۷ میفروشه و افرادی سوداگر و سودجو در این شرایط ناامن اقتصادی حاضرند به این قیمت دلار بخرند،
قراره از این نوع سیاستگذاری چه اتفاق مثبتی در خصوص کمبود ارز برای دارو و درمان یا کالاهای اساسی و یا کاهش قیمت دلار، برای مردم عادی بیفته؟
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