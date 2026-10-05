به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذری‌جهرمی در واکنش به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس از سیاست‌های عبدالناصر همتی، با لحنی کنایه‌آمیز از عرضه ارز به مردم از مسیر رسمی بانک‌ها و براساس کد ملی دفاع کرد.

او نوشت: «دلار را که نباید براساس کد ملی و از مسیر رسمی بانک‌ها به مردم عرضه کرد؛ این کار که شفاف است و قابل نظارت!»

آذری‌جهرمی در ادامه با طعنه افزود که گویا «راه درست و اصولی» این است که ارز در اختیار «نورچشمی‌ها» قرار گیرد تا در سبزه‌میدان عرضه شود؛ به‌گونه‌ای که مشخص نباشد کدام مؤسسه مالی ارز را با چه قیمتی خریداری و سپس با نرخ بالاتر به مردم می‌فروشد.

منبع: اقتصادنیوز