دستبند 5 میلیاردی سرقت شده از خانه آقای سفیر

مردی که به همراه همسرش برای انجام امور سرایداری و نگهداری از فرزند خانواده سفیر فیلیپین با حقوق ماهیانه 120 میلیون تومانی در این منزل مشغول به کار شده بود، پس از دسترسی به محل، اقدام به سرقت یک دستگاه ساعت مچی طلا به ارزش تقریبی پنج میلیارد تومان کرده و از محل متواری شده است. مأموران پلیس هویت متهم را شناسایی کردند و مشخص شد او به اسلامشهر متواری شده است. در نهایت متهم کمتر از شش ساعت پس از اعلام سرقت، شناسایی و دستگیر شد. تصاویر این دستبند سرقت شده به همراه اعترافات این شخص را می‌بینید و می‌شنوید.