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هشدار لندن به تل‌آویو درباره دیپلمات‌هایش

انگلیس در پی تعطیلی کنسولگری‌اش در بیت‌المقدس از سوی رژیم صهیونیستی، تهدید کرده است که ۲۷ دیپلمات این رژیم از لندن را اخراج خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۶۹
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انگلیس

به گزارش تابناک به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، بر اساس پیامی که به مقامات رژیم صهیونیستی ابلاغ شده و این رسانه نسخه ای از آن را مشاهده کرده است، انگلیس به این رژیم هشدار داده است که در صورت عدم لغو تصمیم تل آویو مبنی بر تعطیلی کنسولگری انگلیس در شرق بیت المقدس، ۲۷ دیپلمات صهیونیست را از سفارت این رژیم در لندن اخراج خواهد کرد.

این هشدار هرچند لفظی و عوام فریبانه، نشان‌ دهنده تشدید تنش در روابط از پیش تیره بین رژیم صهیونیستی و بریتانیا است که ماه گذشته پس از اعلام اقدامات جدید لندن علیه شهرک‌ های غیرقانونی این رژیم در کرانه باختری، رو به وخامت گذاشت.

دولت انگلیس واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی صهیونیستی را ممنوع کرده و تحریم‌هایی را نیز علیه افراد و شرکت‌های حامی شهرک‌سازی، اعلام کرده است. بریتانیا شهرک‌های صهیونیست نشین را طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی می‌داند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
عجب
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United States of America
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
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1
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