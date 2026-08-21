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لهستان سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

وزارت امور خارجه لهستان اعلام کرد که سفیر رژیم صهیونیستی را به دلیل تصمیم این رژیم برای توقف تحقیقات در مورد حمله سال ۲۰۲۴ به کاروان امدادرسانی سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی (WCK) در غزه که منجر به کشته شدن هفت امدادگر خارجی از جمله یک شهروند لهستانی شد، احضار کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۵۰
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لهستان

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، این وزارتخانه روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اقدامات انجام شده تا به امروز از سوی رژیم اسرائیل را محکوم کرد و خواستار روشن شدن کامل علل و شرایط پیرامون این حمله شد.

 

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که این پرونده همچنین توسط دفتر دادستانی منطقه‌ای در پرزمیشل در حال بررسی است و افزود که لهستان از اسرائیل انتظار دارد همه توضیحات و شواهد درخواستی را در اختیار بازرسان لهستانی قرار دهد.

 

وزارت خارجه لهستان تأکید کرد که شرایط کشته شدن این افراد باید «کاملاً روشن شود» و تلاش‌های مقامات اسرائیلی «برای فرار از پاسخگویی قانونی و اخلاقی» را نمی‌پذیرد.

 

به گزارش ایرنا، این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد پس از بررسی پرونده حمله به کاروان سازمان «آشپزخانه مرکزی جهانی» در غزه، قصد ندارد علیه نظامیان و فرماندهان دخیل در این حادثه پرونده کیفری تشکیل دهد.

 

در این حمله که اول آوریل ۲۰۲۴ (۱۳ فروردین ۱۴۰۳) انجام شد، هفت امدادگر از جمله «زومی فرانکوم» شهروند استرالیایی، هدف حملات نظامیان صهیونیستی قرار گرفتند.

 

در پی این تصمیم، استرالیا نیز سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد.

 

ارتش رژیم صهیونیستی این حمله را ناشی از اشتباه در شناسایی هدف دانسته و مدعی شده است که با وجود «نقص‌های جدی عملیاتی»، شواهدی برای سوءرفتار کیفری وجود ندارد.

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لهستان سفیر رژیم صهیونیستی احضار غزه لبنان
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