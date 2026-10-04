حزب سبز انگلیس، صهیونیسم را نژادپرستی اعلام کرد

حزب سبز انگلیس و ولز در کنگره سالانه خود طرحی را با ۱۰۲۲ رأی موافق به تصویب رساند که آشکارا تصریح می کند، باید با صهیونیسم «همانند هر شکل دیگری از نژادپرستی برخورد شود.»

به گزارش تابناک به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسراییل، حزب سبز انگلیس و ولز در کنگره سالانه خود در برایتون، طرحی را تصویب کرد که صهیونیسم را هم‌تراز با نژادپرستی می‌داند.

این طرح که خواستار آن است تا با صهیونیسم «همانند هر شکل دیگری از نژادپرستی برخورد شود»، با ۱۰۲۲ رأی موافق در برابر ۸۱۳ رأی مخالف به تصویب رسید.

در این طرح تصریح شده است که صهیونیسم «بر مبنای سلطه بر دیگران، برای یک گروه قومی امتیاز قائل می‌شود.»

در متن طرح آمده است: هدف این مصوبه، ایدئولوژی سیاسی و عملکرد صهیونیسم آن‌گونه که تعریف شده، است، نه پیشینه مذهبی یا قومی کسانی که ممکن است خود را صهیونیست بدانند. با صهیونیسم، طبق تعریف فوق، همانند هر شکل دیگری از نژادپرستی برخورد خواهد شد و این مصوبه توسط کارگروه سیاست‌های ضدنژادپرستی، به شیوه مقتضی و مطابق با روال معمول آن، اجرایی خواهد گردید.

حزب سبز همچنین خواستار تشکیل یک کشور فلسطینی به جای صهیونیست های اشغالگر «با حقوق برابر برای همه» است.