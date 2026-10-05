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مهدی طارمی ۸ زندانی را آزاد کرد

مهدی طارمی، ملی‌پوش فوتبال کشورمان، با مشارکت در یک طرح خیرخواهانه، زمینه آزادی ۸ زندانی نیازمند استان تهران را فراهم کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۴۳
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مهدی طارمی

به گزارش تابناک، قوه قضاییه اعلام کرد: در راستای حمایت از حقوق اجتماعی و رفاه زندانیان نیازمند استان تهران، مهدی طارمی، بازیکن تیم ملی فوتبال، در طرح خیرخواهانه این حوزه مشارکت کرد.

در این طرح خیرخواهانه، زمینه آزادی ۸ زندانی نیازمند استان تهران با مشارکت ملی‌پوش کشور فراهم شد.

لازم به ذکر است که تداوم مشارکت ملی‌پوشان، پیشکسوتان، هنرمندان و سایر خیرین در این اقدامات انسان‌دوستانه، نقشی کلیدی در ارتقای سطح رفاه و حمایت از فرآیند بازپروری زندانیان ایفا می‌کند.

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مهدی طارمی ستاره فوتبال ملی‌پوش ایرانی نیکوکاری آزادی زندانیان
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