مهدی طارمی ۸ زندانی را آزاد کرد

مهدی طارمی، ملی‌پوش فوتبال کشورمان، با مشارکت در یک طرح خیرخواهانه، زمینه آزادی ۸ زندانی نیازمند استان تهران را فراهم کرد.

به گزارش تابناک، قوه قضاییه اعلام کرد: در راستای حمایت از حقوق اجتماعی و رفاه زندانیان نیازمند استان تهران، مهدی طارمی، بازیکن تیم ملی فوتبال، در طرح خیرخواهانه این حوزه مشارکت کرد.

در این طرح خیرخواهانه، زمینه آزادی ۸ زندانی نیازمند استان تهران با مشارکت ملی‌پوش کشور فراهم شد.

لازم به ذکر است که تداوم مشارکت ملی‌پوشان، پیشکسوتان، هنرمندان و سایر خیرین در این اقدامات انسان‌دوستانه، نقشی کلیدی در ارتقای سطح رفاه و حمایت از فرآیند بازپروری زندانیان ایفا می‌کند.