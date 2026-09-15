واکنش رسول خادم به اقدام بازیکن استقلال

بازتاب‌های اقدام خیرخواهانه سعید سحرخیزان، ستاره جوان استقلال، از مستطیل سبز فراتر رفت. در همین راستا، رسول خادم، قهرمان پیشین کشتی جهان و المپیک، با انتشار پیامی از این حرکت ارزشمندِ پدیده جوان آبی‌پوشان تقدیر کرد.

به گزارش تابناک؛ سعید سحرخیزان، بازیکن جوان استقلال، با مشارکت در یک طرح خیریه، شرایط آزادی ۱۰ زندانی جرایم مالی غیرعمدی را فراهم آورد. این اقدام نیکوکارانه موجی از واکنش‌های مثبت را در میان همکاران فوتبالی و غیرفوتبالی او برانگیخته، و اکنون مورد تمجید چهره‌های برجسته ورزشی از رشته‌های دیگر نیز قرار گرفته است.