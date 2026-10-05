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انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۱۴۰۵ آغاز شد

انتخاب رشته متقاضیان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده درآزمون سراسری (به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) از امروز دوشنبه ۱۳ مهر آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۲۰
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کنکور

به گزارش تابناک؛ انتخاب رشته متقاضیان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده درآزمون سراسری (به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) از امروز دوشنبه ۱۳ مهر آغاز شد.

کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال۱۴۰۵ که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند (به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داورسازی و دامپزشکی) می‌توانند تا ساعت ۲۴ جمعه ۱۷ مهر با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبان لازم است با استفاده از کد دسترسی مندرج در ذیل کارنامه و کد ملی به سامانه وارد شده و پس از پرداخت وجه انتخاب رشته نسبت به انتخاب حداکثر یکصد رشته و محل متناسب با گروه آزمایشی مربوطه اقدام کنند.

داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی در گروه‌های هنر و زبان خارجی شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل رشته/ محل‌های این گروه را در میان انتخاب‌های یکصدگانه خود منظور کنند.

لازم به ذکر است متقاضیان گروه آزمایشی علوم تجربی که در کارنامه اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، توجه داشته باشند که رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش درج شده است؛ لذا داوطلبان می‌توانند کدرشته محل‌های فوق را که مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش با توجه به اولویت درج کنند.

داوطلبان واجد شرایط سهمیه بهیاری می‌توانند یکی از چهار رشته پرستاری، تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی را صرفاً در یکی از واحد‌های مجری این رشته‌ها در استان محل اشتغال خود انتخاب کنند. این رشته‌ها به صورت کد‌های مستقل در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده است. انتخاب رشته / محل‌های سهمیه بهیاری در خارج از استان محل اشتغال منجر به حذف رشته/ محل‌های انتخابی داوطلب خواهد شد.

داوطلبانی که رشته/ محل مورد نظر خود را در دفترچه رشته‌های با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌یابند، توجه داشته باشند که بیش از ۹۵ درصد رشته / محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند که در صورت تمایل با مراجعه به سامانه www.azmoon.org می­‌توانند نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند.

داوطلبان لازم است ابتدا از وجود رشته / محل مورد علاقه خود در دفترچه راهنمای انتخاب رشته اطمینان حاصل کنند و سپس اقدام به پرداخت وجه انتخاب رشته دوره مربوطه کنند.

 

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انتخاب رشته دانشگاه آراد آزمون سراسری ۱۴۰۵
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