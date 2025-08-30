به گزارش تابناک به نقل. از فرهیختگان، بخش‌هایی از گفت‌وگو با محمد قربانی‌گلشن‌آبادی، سخنگوی دانشگاه آزاد را در ادامه می‌خوانید؛

اگر مقایسه مختصری با یک جست‌وجوی ساده در جداول بودجه سالانه کشور صورت گیرد، مشاهده خواهد شد که شهریه دانشگاه آزاد نه‌تنها یک‌پنجم تا یک‌ششم، چندین برابر کمتر از سرانه دانشجویی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است.

شهریه دانشگاه آزاد حتی از شهریه بسیاری از مجموعه‌های آموزشی در مراحل قبل از دانشگاه از جمله آموزش عمومی قبل از دیپلم هم به‌مراتب پایین‌تر است.

شهریه دانشجویان پزشکی ۲۱ درصد افزایش یافت شهریه پایه در بازه سنوات مالی مجاز تغییر نخواهد داشت.

شهریه دانشگاه آزاد عادلانه بالا رفته و نسبت به دبیرستان های غیرانتفاعی کمتر می گیریم.