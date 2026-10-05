به گزارش تابناک؛ مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به تحرکات نظامی اخیر و خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد، این جابه‌جایی‌ها را اقدامی غیرعادی ندانست.

خروج بمب‌افکن‌ها از فیرفورد غیرمعمولی نیست

روبیو در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه چرا بمب‌افکن‌های آمریکایی پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد را ترک کردند، گفت: «مشاهده جابه‌جایی و چرخش نیرو‌ها و تجهیزات نظامی اتفاق غیرمعمولی نیست.»

وزیر خارجه آمریکا همچنین ادعا کرد تحرکات نظامی اخیر نباید مستقیماً به تهدیدی که هفته گذشته در کمپ فیرفورد رخ داد، مرتبط دانسته شود.

او در ادامه تأکید کرد: «ما نسبت به امنیت تمامی پایگاه‌های خود اطمینان داریم.»