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کنسرت علیرضا قربانی در مشهد لغو شد؟

در حالی که کنسرت علیرضا قربانی در مشهد پیش‌تر از سوی استاندار خراسان رضوی تأیید شده بود، برخی رسانه‌های محلی از لغو این رویداد خبر داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۸۲
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1084 بازدید
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۳

کنسرت علیرضا قربانی در مشهد لغو شد؟

به گزارش تابناک؛ برخی رسانه‌های محلی در خراسان از لغو کنسرت «ایرانم» با صدای علیرضا قربانی خبر می‌دهند؛ این در حالی است که استاندار خراسان چند روز پیش برگزاری این کنسرت در شاندیز مشهد را تأیید کرده بود.

در روز‌های گذشته نیز محسن خباز از پیگیری برخی موضوعات و موارد برای برگزاری این پرفورمنس هنری در خراسان خبر داده بود که به نظر میرسد حالا وارد ابعاد جدیدی شده است.

در صورت لغو کنسرت علیرضا قربانی در خراسان، بار دیگر بحث تداوم بی اعتباریِ مجوز‌های وزارت فرهنگ و ارشاد در شهرستان‌های ایران جدی خواهد شد.

پس از لغو کنسرت لیان در خوزستان به دلیل عدم تمایل گروه به اجرا بدون نوازنده‌های خانم، حالا شایعاتی درباره کنسرت شاندیز قربانی و لغو آن جدی‌تر شده است.

پیگیری‌ها از برخی مسئولین این تور، نشان از مذاکراتی پیچیده برای برگزاری این کنسرت حکایت دارد و در صورت اتفاقات خبری جدید، این خبر به روزرسانی خواهد شد.

منبع: بیلبورد

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
5
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد
Cav
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
8
پاسخ
با حاج آقا هماهنگ نکردید لغو شد... نیاز به اسم هم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
6
1
پاسخ
به جای کنسرت به فکر معیشت مردم و فرهنگ اسلامی مملکت باشید
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