کنسرت علیرضا قربانی در مشهد لغو شد؟

به گزارش تابناک؛ برخی رسانه‌های محلی در خراسان از لغو کنسرت «ایرانم» با صدای علیرضا قربانی خبر می‌دهند؛ این در حالی است که استاندار خراسان چند روز پیش برگزاری این کنسرت در شاندیز مشهد را تأیید کرده بود.

در روز‌های گذشته نیز محسن خباز از پیگیری برخی موضوعات و موارد برای برگزاری این پرفورمنس هنری در خراسان خبر داده بود که به نظر میرسد حالا وارد ابعاد جدیدی شده است.

در صورت لغو کنسرت علیرضا قربانی در خراسان، بار دیگر بحث تداوم بی اعتباریِ مجوز‌های وزارت فرهنگ و ارشاد در شهرستان‌های ایران جدی خواهد شد.

پس از لغو کنسرت لیان در خوزستان به دلیل عدم تمایل گروه به اجرا بدون نوازنده‌های خانم، حالا شایعاتی درباره کنسرت شاندیز قربانی و لغو آن جدی‌تر شده است.

پیگیری‌ها از برخی مسئولین این تور، نشان از مذاکراتی پیچیده برای برگزاری این کنسرت حکایت دارد و در صورت اتفاقات خبری جدید، این خبر به روزرسانی خواهد شد.

منبع: بیلبورد