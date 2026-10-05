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خودکشی عامل قتل‌عام خانوادگی در مرند+عکس

مردی که پس از قتل چهار نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان مرند از ترس بازداشت خودکشی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۶۲
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3217 بازدید
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۵
مقتول و قاتل

به گزارش تابناک؛ فرمانده انتظامی شهرستان مرند از خودکشی عامل قتل چهار نفر خبر داد؛ این فرد چند روز پیش در پی اختلافات خانوادگی، با سلاح گرم چهار نفر از بستگان همسرش را در یکی از روستاهای این شهرستان به قتل رسانده بود.

سرهنگ علی اسدیان در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع قتل چهار نفر از اعضای یک خانواده در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان مرند و فرار قاتل از محل، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی، تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری قاتل فراری ادامه دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند تشریح کرد: در جریان بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد قاتل در یکی از روستا‌های شهرستان مرند و از ترس دستگیری، اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده است.

در روز یکشنبه ۱۲ مهر، وی در پایان خاطرنشان کرد: فراگیری مهارت‌های کنترل خشم و مراجعه به مشاوران می‌توانست از وقوع این حادثه تلخ پیشگیری کند.

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قاتل فراری مرند خودکشی بازداشت قتل عام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
65
21
پاسخ
نتیجه دوری از خدا و فرهنگ اسلامی-ایرانی...
حالا چهاردست وپا بریم به سمت فرهنگ منحط غربی...عاقبت این ره به ترکستان است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
52
پاسخ
چقدر این تیپ قتل ها زیاد شده.به خصوص تو شهرستانهای کوچک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
4
21
پاسخ
فراگیری مهارت‌های کنترل خشم و مراجعه به مشاوران می‌توانست از وقوع این حادثه تلخ پیشگیری کند. (( مشکلات چه آسان حل میشود با فرمایش ایشون )) دمت گرم جامعه شناس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
2
27
پاسخ
ملت همه رد دادن
خدا به دامون برسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
3
پاسخ
خب! حالا دلیل قتل چی بوده؟؟؟ احتمالاً به اجرا گذاشتن مهریه!!!
نظرسنجی
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