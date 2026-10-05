به گزارش تابناک؛ فرمانده انتظامی شهرستان مرند از خودکشی عامل قتل چهار نفر خبر داد؛ این فرد چند روز پیش در پی اختلافات خانوادگی، با سلاح گرم چهار نفر از بستگان همسرش را در یکی از روستاهای این شهرستان به قتل رسانده بود.

سرهنگ علی اسدیان در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع قتل چهار نفر از اعضای یک خانواده در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان مرند و فرار قاتل از محل، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی، تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری قاتل فراری ادامه دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند تشریح کرد: در جریان بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد قاتل در یکی از روستا‌های شهرستان مرند و از ترس دستگیری، اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده است.

در روز یکشنبه ۱۲ مهر، وی در پایان خاطرنشان کرد: فراگیری مهارت‌های کنترل خشم و مراجعه به مشاوران می‌توانست از وقوع این حادثه تلخ پیشگیری کند.