پیشنهاد جنجالی نتانیاهو به رقیب انتخاباتی!

گزارش‌ها از تماس‌های محرمانه میان حزب لیکود و ائتلاف آبی و سفید برای تشکیل کابینه «وحدت» در اراضی اشغالی خبر می‌دهند؛ با این حال، این پیشنهاد ظاهراً با مخالفت گانتس و تکذیب رسمی لیکود روبرو شده است.

به گزارش تابناک؛ گزارش‌های رسانه‌ای در سرزمین‌های اشغالی از تماس‌های پشت پرده میان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی و بنی گانتس، رئیس ائتلاف «آبی و سفید»، با هدف بررسی امکان ائتلاف سیاسی پیش از انتخابات رژیم صهیونیستی خبر دادند.

بنا بر این گزارش، سه منبع از پیشنهادی خبر دادند که حزب لیکود به گانتس ارائه کرده است تا وی به‌صورت فوری به‌عنوان وزیر در کابینه فعلی منصوب شود؛ اقدامی که هدف آن نشان دادن جدیت تلاش‌ها برای تشکیل آنچه در این گزارش «دولت وحدت» توصیف شده، عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این تماس‌ها همچنین امکان واگذاری وزارت جنگ به گانتس مطرح شده است اما گانتس پیشنهادهای ارائه‌شده را رد کرده است.

در مقابل، حزب لیکود دریافت هرگونه پیشنهاد رسمی از سوی گانتس برای تثبیت جایگاه وی یا پیوستن او به کابینه را تکذیب کرد و در واکنش به این گزارش گفت: «بنی گانتس هیچ پیشنهادی دریافت نکرده است.»

منبع: مشرق