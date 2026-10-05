En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پیشنهاد جنجالی نتانیاهو به رقیب انتخاباتی!

گزارش‌ها از تماس‌های محرمانه میان حزب لیکود و ائتلاف آبی و سفید برای تشکیل کابینه «وحدت» در اراضی اشغالی خبر می‌دهند؛ با این حال، این پیشنهاد ظاهراً با مخالفت گانتس و تکذیب رسمی لیکود روبرو شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۶۱
| |
1891 بازدید
نتانیاهو و گاتس

به گزارش تابناک؛ گزارش‌های رسانه‌ای در سرزمین‌های اشغالی از تماس‌های پشت پرده میان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی و بنی گانتس، رئیس ائتلاف «آبی و سفید»، با هدف بررسی امکان ائتلاف سیاسی پیش از انتخابات رژیم صهیونیستی خبر دادند.

بنا بر این گزارش، سه منبع از پیشنهادی خبر دادند که حزب لیکود به گانتس ارائه کرده است تا وی به‌صورت فوری به‌عنوان وزیر در کابینه فعلی منصوب شود؛ اقدامی که هدف آن نشان دادن جدیت تلاش‌ها برای تشکیل آنچه در این گزارش «دولت وحدت» توصیف شده، عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این تماس‌ها همچنین امکان واگذاری وزارت جنگ به گانتس مطرح شده است اما گانتس پیشنهادهای ارائه‌شده را رد کرده است.

در مقابل، حزب لیکود دریافت هرگونه پیشنهاد رسمی از سوی گانتس برای تثبیت جایگاه وی یا پیوستن او به کابینه را تکذیب کرد و در واکنش به این گزارش گفت: «بنی گانتس هیچ پیشنهادی دریافت نکرده است.»
منبع: مشرق

اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو و گانتس حزب لیکود بنیامین نتانیاهو بنی گانتس آبی و سفید رژیم صهیونیستی وزارت جنگ ائتلاف آبی و سفید انتخابات رژیم صهیونیستی
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
تهران ممکن بود سرنوشتی مانند غزه پیدا کند/ کودک ۱۰ ساله هم می‌فهمد آمریکایی‌ها برای چه آمده‌اند
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس به توافق رسیدند
پیشنهاد نتانیاهو به گانتز: فقط ۶ ماه نخست‌وزیر باشم
نتانیاهو حداقل 5 سال دیگر خواهد ماند!
«گانتس» مامور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی شد
سومین حادثه برای مقامات اسرائیلی
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
پاسخ تند و شدید قطر به نتانیاهو
زورآزمایی نتانیاهو و اردوغان وارد فاز جدید شد/ تبدیل رقابت منطقه‌ای به مشکلی ساختاری
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
لحظات مواجهه جی دی ونس با تبعات حمله به ایران
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
توجیهات رئیس پدافند غیرعامل بابت حرکت عجیبش
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۹ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۶ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۲ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۸۶ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۶۹ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۴ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rW5
tabnak.ir/005rW5