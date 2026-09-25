پاسخ تند و شدید قطر به نتانیاهو
وزارت خارجه قطر ادعای نتانیاهو علیه این کشور را در راستای منحرف کردن افکار عمومی دانست.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۸۵| |
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به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت خارجه قطر در واکنش به ادعای مطرح شده نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل علیه این کشور گفت: اتهامات نتانیاهو علیه دولت قطر در سخنرانیاش در مجمع عمومی سازمان ملل را بهطور قاطع رد میکنیم.
وی افزود: تشدید لفاظیها علیه قطر تلاشی از سوی نتانیاهو برای منحرف کردن افکار عمومی از تخلفات (نقض و اقدامات جنایت آمیز ) این رژیم است.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی با حمله به دوحه مدعی شده بود: قطر رسانههایی را تأمین مالی میکند که هدف آنها شستوشوی مغزی افکار عمومی علیه اسرائیل و آمریکا است.
منبع: تسنیم
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