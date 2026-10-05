عکس: انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل

انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل در حالی امروز برگزار می‌شود که لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور مستقر، برای تمدید دوران حضور خود در کاخ «پلانالتو» با «فلاویو بولسونارو»، چهره نزدیک به دونالد ترامپ و فرزند رئیس‌جمهور سابق، رقابت می‌کند. سرنوشت سیاسی این کشور بزرگ آمریکای لاتین ممکن است با برگزاری دور دوم در ۲۵ اکتبر گره بخورد.