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کد خبر: ۱۳۹۷۳۴۸
بازدید: ۱۶۲۵

عکس: انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل

انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل در حالی امروز برگزار می‌شود که لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور مستقر، برای تمدید دوران حضور خود در کاخ «پلانالتو» با «فلاویو بولسونارو»، چهره نزدیک به دونالد ترامپ و فرزند رئیس‌جمهور سابق، رقابت می‌کند. سرنوشت سیاسی این کشور بزرگ آمریکای لاتین ممکن است با برگزاری دور دوم در ۲۵ اکتبر گره بخورد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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