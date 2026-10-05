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کد خبر:۱۳۹۷۳۲۸
کد خبر:۱۳۹۷۳۲۸
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نبض خبر

ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای جنگ با ایران + زیرنویس

الی دیوید خبرنگار کانال ۱۴ اسرائیل مدعی شد: «یکی از افراد نزدیک به ترامپ به من گفته که ترامپ قصد دارد باقی‌مانده دوره ریاست‌جمهوریش را صرف تلاش برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران کند!» کانال چهارده تلویزیون اسرائیل انگیزه ترامپ از تلاش برای رژیم چنج در ایران در ادامه دوران ریاست جمهوری‌اش را تهدید ایران برای ترورش می‌داند که قاعدتاً وقتی رئیس جمهور آمریکا نباشد، تهدید معتبرتری است و تصور می‌کند بار دیگر ترور شود! با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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