En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 15
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۷۳۱۸
کد خبر:۱۳۹۷۳۱۸
382 بازدید
نبض خبر

اتفاق تاریخی برای ناوهای آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان

سردار علی فدوی رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: «تنگه هرمز در تمام این ماه‌های طولانی، به‌طور مسلم تحت کنترل ایران بوده است... توانمندی نظامی آمریکا دریامحور است؛ به این معنا که در نیروی دریایی خود، هم نیروی زمینی و هم نیروی هوایی دارد. بنابراین، تجلی توان نظامی آمریکا در نیروی دریایی این کشور است... آمریکایی‌ها از سال ۱۸۵۳ در خلیج فارس حضور داشته‌اند، اما اکنون برای نخستین بار هیچ شناور آمریکایی نه‌تنها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، بلکه حتی در شمال اقیانوس هند نیز حضور ندارد... آمریکایی‌ها فرار کرده‌اند و بیش از هزار کیلومتر از مرزهای ما دور شده‌اند. این اتفاق به اختیار خودشان نبوده، بلکه نتیجه اقتدار جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.» روایت فدوی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز دریای عمان تنگه هرمز سردار فدوی علی فدوی
اخبار مرتبط
تصاویر دیده نشده از نخستین جنگ ایران و آمریکا
روایت رئیس اطلاعات عربستان از حمله صدام
لحظه آغاز دوستی آمریکا با عربستان سعودی
تسلیح عربستان سعودی؛ از اتحاد راهبردی تا بحران انسانی
توصیه تاریخی پادشاه عربستان به صدام حسین درباره جنگ با ایرانی‌ها
حمله آمریکا به کشتی چین به اتهام ارسال مواد شیمیایی به ایران! + زیرنویس
لحظات حمله آمریکا به عراقی‌ها در خاک عربستان
مقامات ایرانی در راهپیمایی 22 بهمن چه گفتند؟
ترامپ از روز گذشته به دنبال اعلام آتش بس است
تهدید جانشین فرمانده سپاه به ترور توسط اسرائیل به زبان فارسی!
اعلام میزان آمادگی ایران برای جنگ با اسرائیل
عکس العمل معنادار سپاه به تست موشک قاره پیما
هشدار سردار فدوی درباره موشک خاص ایران
لحظات فرار ناوشکن آمریکایی پس از هشدار سپاه
اگر ایران اراده کند، ماهی از تنگه هرمز عبور نمی‌کند
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟