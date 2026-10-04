اتفاق تاریخی برای ناوهای آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان

سردار علی فدوی رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: «تنگه هرمز در تمام این ماه‌های طولانی، به‌طور مسلم تحت کنترل ایران بوده است... توانمندی نظامی آمریکا دریامحور است؛ به این معنا که در نیروی دریایی خود، هم نیروی زمینی و هم نیروی هوایی دارد. بنابراین، تجلی توان نظامی آمریکا در نیروی دریایی این کشور است... آمریکایی‌ها از سال ۱۸۵۳ در خلیج فارس حضور داشته‌اند، اما اکنون برای نخستین بار هیچ شناور آمریکایی نه‌تنها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، بلکه حتی در شمال اقیانوس هند نیز حضور ندارد... آمریکایی‌ها فرار کرده‌اند و بیش از هزار کیلومتر از مرزهای ما دور شده‌اند. این اتفاق به اختیار خودشان نبوده، بلکه نتیجه اقتدار جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.» روایت فدوی را می‌بینید و می‌شنوید.