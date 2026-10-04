به گزارش تابناک، گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشت: از هفته کاری آینده، ان‌شاءالله جلسات مجلس با شیوه جدید و به‌صورت ترکیبی برگزار خواهد شد.

وی افزود: با اصلاح ماده یک قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ظرفیت قانونی لازم برای برگزاری جلسات به شیوه جدید فراهم شده است. بر این اساس، امکان برگزاری هم‌زمان جلسات به‌صورت حضوری در محل دائمی صحن مجلس و مجازی از طریق وبینار وجود دارد.

گودرزی تصریح کرد: شرایط کشور خاص است و عقل و تدبیر اقتضا می‌کند که جلسات مجلس متناسب با این شرایط اداره شود؛ به‌گونه‌ای که همه کمیسیون‌ها بتوانند در جلسات مشارکت داشته باشند.

جوکار: طبق مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی یک‌چهارم نمایندگان در صحن مجلس حاضر می‌شوند

جوکار نماینده مجلس شورای اسلامی نیز افزود: با توجه به شرایط جنگی، تهدیدات دشمن و موشک‌باران‌ها، شرایط سختی به مجلس تحمیل شد. تجمع همه نمایندگان زیر یک سقف، می‌توانست هدف مناسبی برای دشمن باشد و ریسک بالایی داشت.

وی یادآور شد: طبق مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی، جلسات مجلس به‌صورت ترکیبی برگزار خواهد شد؛ به این شکل که یک‌چهارم نمایندگان به‌صورت حضوری در صحن مجلس حاضر می‌شوند و مابقی به‌صورت مجازی و وبیناری در جلسات شرکت می‌کنند.

جوکار تصریح کرد: در جلسات مجازی مجلس، هیئت‌رئیسه حضور دارد و نطق نمایندگان، سؤال و استیضاح نیز به قوت خود باقی است. تنها تفاوت، نحوه حضور نمایندگان است.

وی در ادامه گفت: اکنون با توجه به مجوز صادرشده، بخشی از نمایندگان در صحن علنی مجلس، که مردم آن را به‌عنوان نماد مجلس می‌شناسند، حضور پیدا می‌کنند و سایر نمایندگان به‌صورت مجازی در جلسات مشارکت خواهند داشت.