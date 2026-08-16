احتمال تغییر در نحوه برگزاری جلسات علنی مجلس
سخنگوی هیات رئیسه مجلس از احتمال تغییر در نحوه برگزاری جلسات علنی مجلس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۰۳| |
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عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در توضیح جلسه امروز هیات رئیسه مجلس گفت: جلسه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و سایر اعضا تشکیل شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی توضیح داد: در این جلسه در خصوص اعمال تغییراتی در نحوه برگزاری جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و گفتوگو شد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پایان گفت: در حلسه هیات رئیسه مجلس مقرر شد جهت برگزاری جلسات در محل دائمی صحن مجلس به صورت تلفیقی یعنی «حضوری - مجازی» با دستگاههای ذیربط هماهنگی لازم به عمل آید.
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