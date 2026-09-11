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انفجار بنزین در خانه جان مادر و سه کودک را گرفت

عضو یک خانواده شامل یک زن و سه کودک بر اثر حریق و انفجار یک منزل مسکونی در بلوار آزادگان یزد جان خود را از دست دادند و پدر خانواده و یک کودک دیگر نیز با سوختگی شدید به اورژانس تحویل داده شدند.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۱۵
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آتش سوزی

به گزارش تابناک، بنابر اعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، این حادثه عصر امروز، جمعه ۲۰ شهریور، در یک منزل مسکونی واقع در بلوار آزادگان رخ داد و در پی آن چهار نفر جان باختند و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

این حادثه ساعت ۱۶:۴۰ به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۸، ۱۰ و ۱۳ به محل اعزام شدند.

آتش‌نشانان پس از ورود به محل، عملیات جست‌وجو و نجات افراد گرفتار و مهار آتش را در دستور کار قرار دادند، اما در نهایت مشخص شد یک زن و سه کودک در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین پدر خانواده و یک کودک دیگر که دچار سوختگی شدید شده بودند، پس از انجام اقدامات لازم توسط نیروهای امدادی، برای ادامه روند درمان تحویل عوامل اورژانس شدند.

پیکر جان‌باختگان نیز پس از خارج شدن از محل حادثه و انجام اقدامات مربوطه، برای طی مراحل قانونی تحویل سازمان آرامستان‌های شهرداری یزد شد.

انفجار ناشی از ذخیره سوخت بنزین

بنا بر بررسی‌های اولیه کارشناسان آتش‌نشانی، انفجار ناشی از ذخیره سوخت بنزین از عوامل وقوع این حادثه اعلام شده است و بررسی‌های تکمیلی برای مشخص شدن ابعاد دقیق حادثه ادامه دارد.

منبع: سازمان آتش نشانی

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یزد انفجار آتش سوزی بنزین ذخیره بنزین حادثه کشته و مصدوم
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