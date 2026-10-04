ترامپ یک کارگروه هوش مصنوعی ایجاد کرد

به گزارش تابناک و بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که پیشتر مدعی شده بود که برای توصیف هوش مصنوعی از نام «ابر هوش» استفاده می‌کند امروز (یکشنبه) در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: « من تشکیل نیروی ابرهوش (SIF) را اعلام می‌کنم. نیروی ابرهوش موظف است تلاش دولت فدرال را هماهنگ کند تا تضمین شود آمریکا در زمینه ابرهوش که بسیاری آن را بزرگ‌تر از انقلاب صنعتی و اینترنت می‌دانند، سردمدار است و از منافع و زندگی همه آمریکایی‌ها حفاظت کرده و آن را بهبود می‌بخشد.»

او «جی کلیتون» مدیر اطلاعات ملی آمریکا را به عنوان رئیس این کارگروه جدید معرفی کرد که اعضای آن مستقیماً به او و سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، گزارش خواهد داد.

بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از نشست هفته گذشته ترامپ با مدیران ارشد شرکت‌های هوش مصنوعی در کاخ سفید اتخاذ شده است. او پیرامون این نشست اعلام کرد که آنها یک پیمان داوطلبانه با عنوان «پیمان کاخ سفید درباره ابرهوش» را امضا کرده‌اند که به گفته او به‌طور مؤثر توسعه این فناوری را تنظیم می‌کند.