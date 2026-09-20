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سورپرایز ترامپ برای رئیس جمهور چین!

دونالد ترامپ تصمیم گرفته شخصا از شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، هنگام ورود به آمریکا در پایگاه هوایی اندروز استقبال کند؛ اقدامی غیرمعمول که نشان‌دهنده اهمیت سیاسی سفر شی به واشنگتن است.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۶۵
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4416 بازدید
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سورپرایز ترامپ برای رئیس جمهور چین!

به گزارش تابناک؛ شی جین‌پینگ روز چهارشنبه برای نخستین سفر دولتی یک رئیس‌جمهور چین به آمریکا طی بیش از یک دهه وارد واشنگتن خواهد شد.

مقام‌های دولت آمریکا به آسوشیتدپرس گفته‌اند ترامپ برخلاف رویه معمول خود شخصاً در پایگاه اندروز منتظر شی خواهد بود.

در کنار گفت‌وگوهای سیاسی، پرونده‌هایی مانند تعرفه‌ها، عناصر نادر خاکی و هوش مصنوعی در دستور کار قرار دارند.

مدیران شرکت‌ها مانند جف بزوس، ایلان ماسک و ساندار پیچای نیز به ضیافت شام رسمی دعوت شده‌اند.

منبع: خبر فوری

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
4
8
پاسخ
قمار باز فقط زبان زور و قدرت رو میفهمه
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