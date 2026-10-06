گوگل دسترسی رایگان به جمنای را محدود کرد

کاربران رایگان جمنای از این پس با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو خواهند بود و برای دسترسی به مدل‌های پیشرفته‌تر باید سراغ طرح‌های پولی گوگل بروند.

به گزارش تابناک؛ گوگل سیاست‌های دسترسی به سرویس هوش مصنوعی خود را بازنگری کرده است و از ۹ اکتبر (۱۷ مهر)، محدودیت‌های چشمگیری برای کاربران طرح رایگان اعمال می‌کند. بر اساس تصمیم جدید، افرادی که از نسخه‌ی رایگان جمنای استفاده می‌کنند، تنها به مدل Flash Lite دسترسی خواهند داشت و گزینه‌های دیگر از دسترس آنها خارج می‌شود.

در گذشته کاربران نسخه‌ی رایگان می‌توانستند میان مدل‌های Flash Lite، Flash و Pro جابه‌جا شوند، اما اکنون استفاده از مدل استاندارد Flash نیازمند خرید اشتراک Google AI Plus با هزینه‌ی ماهانه‌ی ۴٫۹۹ دلار خواهد بود. اشتراک AI Plus نیز هم‌زمان دچار پسرفت شده است و دسترسی به Gemini Pro را از دست می‌دهد.

دسترسی به توانمندترین گزینه‌ها یعنی مدل Gemini Pro و قابلیت استدلال پیشرفته موسوم به Deep Think، از این پس در انحصار کاربران اشتراک‌های گران‌قیمت‌تر خواهد بود. طرح‌های Google AI Pro با قیمت ماهانه‌ی ۱۹٫۹۹ دلار و Google AI Ultra با هزینه‌ی ماهانه‌ی ۹۹٫۹۹ دلار، تنها گزینه‌های پیشِ‌روی کاربران برای بهره‌مندی از قابلیت‌های پردازشی عمیق‌تر به‌شمار می‌روند.

کاربران هم‌چنان امکان تنظیم سطوح توان محاسباتی در سه حالت کم، متوسط و زیاد را برای هر مدل حفظ خواهند کرد؛ هرچند انتخاب سطح پردازش بالاتر، سقف سهمیه‌ی مصرف سرویس جمنای را با سرعت بسیار بیشتری به پایان می‌رساند.

منبع: زومیت