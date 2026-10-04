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واکنش مدودف به اقدام آمریکا علیه شبکه ماهواره‌ای روسیه

نایب رئیس شورای امنیت روسیه هشدار داد هرگونه تلاش آمریکا برای مسدود کردن شبکه ماهواره‌ای جدید کشورش به نام «راسوت» به درخواست اوکراین، به منزله آغاز «جنگ تمام‌عیار فضایی» خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۹۹
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مدودف

به گزارش تابناک، دیمیتری مدودف با انتشار مطلبی هشدارآمیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به ازدحام تجهیزات فضایی کشورهای جهان گفت: «فضا جای بسیار شلوغی است؛ باید با یکدیگر مؤدب باشیم.»

او با بیان اینکه امیدوار است آمریکایی‌ها این واقعیت را درک کنند، افزود: «در غیر این صورت، ماهواره‌های مدار پایین استارلینک آن‌ها مانند تزئینات یک درخت کریسمس خشک‌شده، فرو خواهند ریخت.»

هشدارهای مدودف پس از آن مطرح شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز شنبه به روزنامه فایننشال تایمز گفت که از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواسته است تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های روسی و چینی درگیر در توسعه شبکه ماهواره‌ای رقیب برای شبکه آمریکایی استارلینک اعمال کند.

زلنسکی مدعی شد که چین به روسیه در توسعه این فناوری کمک می‌کند و «راسوت» ممکن است تا «پایان امسال یا ابتدای سال آینده» عملیاتی شود.

او با ادعای اینکه چین روی ماهواره‌ها کار می‌کند و امکان کمک به روسیه برای توسعه سیستمی مشابه استارلینک را بررسی می‌کند، هشدار داد که این توانایی می‌تواند دقت حملات هوایی روسیه را افزایش دهد..

بر اساس این گزارش، روسیه ماهواره‌های شبکه «راسوت» را در ماه‌های مارس و ژوئیه به مداری در ارتفاع حدود ۸۰۰ کیلومتری زمین پرتاب کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیش‌تر تاکید کرده بود که «راسوت» به معنای «سپیده‌دم» یا «طلوع»، از نظر فنی با استارلینک، شبکه ماهواره‌ای متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک، برابری می‌کند.

قرار است شبکه اینترنت پرسرعت روسیه از سال آینده میلادی آغاز به کار کند.

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