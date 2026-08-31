جنجال تازه کیهان علیه پزشکیان

متاسفانه بخش اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای دولت، آب به آسیاب دشمن ریخته و دقیقا در پازل دولت تروریست آمریکا بازی می‌کند.

وقتی به همین راحتی فیلم محرمانه جلسات هیئت دولت توسط تیم رسانه‌ای دولت انتشار عمومی پیدا می‌کند؛ چه تضمینی هست که محتوای جلسات محرمانه و مصوبات دولت سر از دستگاه‌ها و سازمان‌های جاسوسی دشمن درنیاورد؟!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ اخیرا بخشی از فیلم مذاکرات محرمانه و داخلی هیئت دولت توسط کانال وابسته به اعضای رسانه‌ای دولت منتشر شده که در این فیلم، پزشکیان، با ادبیاتی تند به صداوسیما حمله می‌کند.

این اقدام مشکوک و تأمل‌برانگیز بخش اطلاع‌رسانی دولت، با استقبال ویژه صهیونیست‌ها و رسانه‌های معاند مواجه شده است. در همین رابطه، یکی از کارشناسان صهیونیست در مطلبی نوشت: «رئیس‌جمهور ایران در حمله‌ای مستقیم به صداوسیمای ایران که او و دیگر حامیان توافق را سانسور کرده و در این موضوع خطی تندروانه را دنبال می‌کند، گفت: «من این روزها دیگر اصلاً تلویزیون ایران را تماشا نمی‌کنم. آن‌ها باعث وحدت در کشور نمی‌شوند.»»

حال سؤال اینجاست که کانال وابسته به اعضای اطلاع‌رسانی دولت با چه هدفی این فیلم از مذاکرات داخلی هیئت دولت را آن هم دو روز پس از پیام مهم رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، منتشر کرده است؟!

سؤال دیگر این است که وقتی به همین راحتی فیلم محرمانه جلسات هیئت دولت توسط تیم رسانه‌ای دولت انتشار عمومی پیدا می‌کند؛ چه تضمینی هست که محتوای جلسات محرمانه و مصوبات دولت سر از دستگاه‌ها و سازمان‌های جاسوسی دشمن درنیاورد؟!

متاسفانه بخش اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای دولت، آب به آسیاب دشمن ریخته و دقیقا در پازل دولت تروریست آمریکا بازی می‌کند.

این طیف رخنه‌ کرده در دولت پزشکیان، به دلیل آلودگی به روحیه دیکتاتوری و قبیله‌گرایی و بی‌توجهی مطلق به منافع ملی، اصلا متوجه نیست که رسانه ملی رسانه شخصی و جناحی آنها نیست که فقط باب میل قبیله آنان برنامه‌سازی کند.

اینجاست که مسئله حضور «زاویه‌دارها» در دولت، یک‌بار دیگر آشکار شده و زنگ هشدار برای دولتمردان و همچنین قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورمان را به صدا در می‌آورد.

واقعیت این است که طیف تندرو مدعی اصلاحات که متاسفانه در بخش‌هایی از دولت و از جمله بخش رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی رخنه کرده است، در رفتاری مستبدانه و دیکتاتوری، خواهان تبدیل صداوسیمای ملی به صداوسیمای میلی است.

این طیف بدسابقه به هیچ عنوان به این مسئله توجه ندارد که از این فشارهای دیکتاتورگونه به رسانه ملی، کارنامه درست و حسابی از دولت بیرون نمی‌آید. آقایان در زنگ حساب انشاء می‌خوانند و انتظار دارند که ملت برایشان سوت و کف و هورا بکشند.

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در جنگ 12 روزه و همچنین در جنگ رمضان، خوش درخشید و مجاهدت شبانه‌روزی مدیران و پرسنل خدوم رسانه ملی، کار را به جایی رساند که دشمن آمریکایی-صهیونی، به ساختمان صداوسیما حمله کرده و این‌گونه خشم و عصبانیت خود را بروز داد.

آقای پزشکیان، لطفا به نصیحت دلسوزان احترام گذاشته و زاویه‌دارها و طیف سابقه‌دار در فتنه و تحریف را از دولت بیرون بیندازید. دولت جای پادوهای دشمن و افراد بدسابقه نیست.