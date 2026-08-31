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جنجال تازه کیهان علیه پزشکیان

متاسفانه بخش اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای دولت، آب به آسیاب دشمن ریخته و دقیقا در پازل دولت تروریست آمریکا بازی می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۳۳
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1755 بازدید
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۱۶
حمله به پزشکیان

وقتی به همین راحتی فیلم محرمانه جلسات هیئت دولت توسط تیم رسانه‌ای دولت انتشار عمومی پیدا می‌کند؛ چه تضمینی هست که محتوای جلسات محرمانه و مصوبات دولت سر از دستگاه‌ها و سازمان‌های جاسوسی دشمن درنیاورد؟!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ اخیرا بخشی از فیلم مذاکرات محرمانه و داخلی هیئت دولت توسط کانال وابسته به اعضای رسانه‌ای دولت منتشر شده که در این فیلم، پزشکیان، با ادبیاتی تند به صداوسیما حمله می‌کند.

این اقدام مشکوک و تأمل‌برانگیز بخش اطلاع‌رسانی دولت، با استقبال ویژه صهیونیست‌ها و رسانه‌های معاند مواجه شده است. در همین رابطه، یکی از کارشناسان صهیونیست در مطلبی نوشت: «رئیس‌جمهور ایران در حمله‌ای مستقیم به صداوسیمای ایران که او و دیگر حامیان توافق را سانسور کرده و در این موضوع خطی تندروانه را دنبال می‌کند، گفت: «من این روزها دیگر اصلاً تلویزیون ایران را تماشا نمی‌کنم. آن‌ها باعث وحدت در کشور نمی‌شوند.»»

حال سؤال اینجاست که کانال وابسته به اعضای اطلاع‌رسانی دولت با چه هدفی این فیلم از مذاکرات داخلی هیئت دولت را آن هم دو روز پس از پیام مهم رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، منتشر کرده است؟!

سؤال دیگر این است که وقتی به همین راحتی فیلم محرمانه جلسات هیئت دولت توسط تیم رسانه‌ای دولت انتشار عمومی پیدا می‌کند؛ چه تضمینی هست که محتوای جلسات محرمانه و مصوبات دولت سر از دستگاه‌ها و سازمان‌های جاسوسی دشمن درنیاورد؟!

متاسفانه بخش اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای دولت، آب به آسیاب دشمن ریخته و دقیقا در پازل دولت تروریست آمریکا بازی می‌کند.
این طیف رخنه‌ کرده در دولت پزشکیان، به دلیل آلودگی به روحیه دیکتاتوری و قبیله‌گرایی و بی‌توجهی مطلق به منافع ملی، اصلا متوجه نیست که رسانه ملی رسانه شخصی و جناحی آنها نیست که فقط باب میل قبیله آنان برنامه‌سازی کند.

اینجاست که مسئله حضور «زاویه‌دارها» در دولت، یک‌بار دیگر آشکار شده و زنگ هشدار برای دولتمردان و همچنین قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورمان را به صدا در می‌آورد. 

واقعیت این است که طیف تندرو مدعی اصلاحات که متاسفانه در بخش‌هایی از دولت و از جمله بخش رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی رخنه کرده است، در رفتاری مستبدانه و دیکتاتوری، خواهان تبدیل صداوسیمای ملی به صداوسیمای میلی است. 

این طیف بدسابقه به هیچ عنوان به این مسئله توجه ندارد که از این فشارهای دیکتاتورگونه به رسانه ملی، کارنامه درست و حسابی از دولت بیرون نمی‌آید. آقایان در زنگ حساب انشاء می‌خوانند و انتظار دارند که ملت برایشان سوت و کف و هورا بکشند.  

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در جنگ 12 روزه و همچنین در جنگ رمضان، خوش درخشید و مجاهدت شبانه‌روزی مدیران و پرسنل خدوم رسانه ملی، کار را به جایی رساند که دشمن آمریکایی-صهیونی، به ساختمان صداوسیما حمله کرده و این‌گونه خشم و عصبانیت خود را بروز داد. 

آقای پزشکیان، لطفا به نصیحت دلسوزان احترام گذاشته و زاویه‌دارها و طیف سابقه‌دار در فتنه و تحریف را از دولت بیرون بیندازید. دولت جای پادوهای دشمن و افراد بدسابقه نیست. 

 

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روزنامه کیهان پزشکیان صداوسیما رئیس جمهور انتقاد خبر فوری حمله به پزشکیان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
7
17
پاسخ
چرا ؟ چون جناب پزشکیان حقیقت را گفته ؟ یک آمار ساده را اگر همین سایت تابناک بگیرد، چه در سایت و چه در چهار نقطه کشور، براحتی جواب کیهان داده می‌شود که کسی به صدا و سیما دیگر توجه نمی‌کند مگر عده ای بسیار بسیار قلیل.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
5
18
پاسخ
سیاست صدا و سیما قابل دفاع نیست آقای کیهان! حالا چه در بحث های عمومی و چه در بحث های خصوصی!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
5
15
پاسخ
تو سال ها است که در نقش یک روزنامه نگار حق داری که نه با ادبیات تند بلکه اصولا خارج از حوزه ادبیات به هر مسئول و غیر مسئول که طبق سلیقه ات عمل نکرد به بدترین شکل ممکن حمله کنیدئ ولی رئیس جمهور که نتماینده مستقیم مر دم است حق ندارد به صدا و سیما که بودجه اش را میدهد بگوید بالای چشمت ابرو !؟ عجب اعتماد به نفس و توقعی دارید شما و خوب بلدید چگونه از اّ گل آلود ماهی بگیرید حاجی !
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
19
8
پاسخ
درود بر حاج حسین شریعتمداری و کیهان که اشتباه ریاست جمهوری را هم بی پاسخ نمی گذارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
اشتباه بقیه را چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
16
7
پاسخ
کیهان دقیق و عالی گفته هرروز و شب پزشکیان داره اعلام ضعف به دشمن میکنه این بر خلاف فرمایشات رهبر شهید و رهبری جدید است حتی اگه موارد اعلام شده از طرف پزشکیان صحیح هم باشه یکم از دشمنت یاد بگیر که نداشته های خود را صد برابر میکنه و نفت را روی ۸۰ دلار نگه داشته بسه دیگه اعلام ضعف در برابر دشمن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
صدا و سیما هم که این خط را دنبال می کنه که ایران چاره ای جز تن دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح نداره هم داره اعلام ضعف میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
4
11
پاسخ
الان خود کیهان تا به حال عامل اتحاد و هم دلی بوده؟ همین حرکتشان در جهت اتحاد بوده؟ اصولا کیهان در مورد عدم ایجاد تفرقه حق تذکر به دیگران را ندارد، چون به جز این در کارنامه کیهان چیز دیگری نیست.
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
1
7
پاسخ
به این میگن نعل وارونه زدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
4
14
پاسخ
اگر درست متوجه شده باشم انتقاد از صداوسیما و تیم ملی فوتبال آب به آسیاب دشمن ریختنه اما فحاشی به شخص رییس جمهور نه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
چه کسی فحاشی کرده ؟ ذکر کنید و کلی گویی نکنید تا بفهمیم دروغگو کیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
0
1
پاسخ
حاج حسین

بیا با اعلام بازنشستگی خودت دل یک ملت را شاد کن
اعظم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
شبکه خبر یه برنامه داره به وقت ایران
دو به اصطلاح کارشناس کلمه به کلمه حرف رییس جمهور را تفسیر به رای می‌کنه بعد کیهان ناراحت نمیشه ولی رییس جمهور یه حرف حقی میزنه تو پازل دشمن بازی می‌کنه کاری که صداوسیما می‌کنه تلویزیونهای بیگانه نمیتونن بکنن
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