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عکسی که آقای وزیر از همسرش منتشر کرد

عکس وایرال‌شده همسر وزیر امور خارجه در مراسم درگذشت خواهر عراقچی را در این مطلب ببینید.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۷۹
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2188 بازدید
همسر عراقچی

به گزارش تابناک؛ انتشار خبر فوت خواهر عراقچی با دریافت پیام‌های تسلیت از مقام‌های مهم خارجی همراه شد ولی آنچه برای مخاطب بیش از اینها جذابیت داشت، عکس همسر دوم عباس عراقچی، آرزو احمدوند در این مراسم بود.

گریه‌های همسر عراقچی در مراسم خاکسپاری خواهر آقای وزیر


اینستاگرام عراقچی پس از این فقدان با انتشار عکس و نوشته‌ای به بهانه وداع با بدرالسادات عراقچی بروز شد، عکسی که در بخشی از آن اشک ریختن‌های آرزو همسر جدید عراقچی بیش از هر جزئیات دیگری جلب توجه میکرد. آرزو احمدوند در گوشه پایین سمت راست تصویری که در ادامه مشاهده میکنید، در وضعیت نشسته دیده می‌شود.

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همسر عراقچی خواهر عراقچی درگذشت خواهر عراقچی وزیر امور خارجه مراسم خاکسپاری آرزو احمدوند بدرالسادات عراقچی
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