یک مربی پرواز در شبیه‌ساز، شیرجه شدید پرواز ۱۰۷۳ فلای‌دبی را بازسازی کرده است؛ پروازی که در مسیر دبی به تل‌آویو، پس از بروز بحران در کابین خلبان، ظرف مدت کوتاهی هزاران متر ارتفاع از دست داد و با سرعتی فراتر از محدوده سازه‌ای هواپیما به سوی زمین رفت. اسرائیل و آمریکا سعی کرده‌اند این حادثه را به ایران مرتبط کنند اما تاکنون هیچ سندی برای ادعاهایشان ارائه نکرده‌اند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک لحظات این بازسازی و شدت وضعیتی را نشان می‌دهد که هواپیما و سرنشینان آن با آن روبه‌رو شدند.