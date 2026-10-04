پایان شکایت مسعود جوما از استقلال
پروندهٔ شکایت مسعود جوما، بازیکن سابق استقلال، از این باشگاه برای دریافت باقیماندهٔ مطالباتش، با پرداخت طلب او مختومه شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۴۱| |
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به گزارش تابناک؛ پرونده مسعود جوما بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال، که به منظور دریافت بخش باقیمانده مطالبات خود از باشگاه شکایت کرده بود، با پرداخت مطالباتش، مختومه اعلام شد.
باشگاه استقلال با پیگیری مستمر پروندههای حقوقی و مالی، تلاش خواهد کرد تا با انجام تعهدات و مدیریت منظم پروندهها، از ایجاد چالشهای حقوقی برای باشگاه جلوگیری کند.
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