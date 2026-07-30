کاپیتان استقلال قراردادش را تمدید کرد
روزبه چشمی با حضور در ساختمان باشگاه استقلال و پس از گفتوگو با علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره، قرارداد جدید خود را امضا کرد. به این ترتیب، کاپیتان آبیها در فصل پیش رو نیز با پیراهن شماره چهار استقلال به میدان خواهد رفت.
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ چشمی در روزهای گذشته و پیش از امضای قرارداد نیز به تمرینات استقلال بازگشته بود. حضور او در تمرین نشان میداد دو طرف برای ادامه همکاری به توافق رسیدهاند و اکنون باشگاه با انتشار اطلاعیه رسمی، ماندن کاپیتان خود را قطعی کرد.
مدافع ۳۳ ساله استقلال نخستین بار در تابستان ۱۳۹۴ از صبای قم به جمع آبیپوشان اضافه شد. او پس از پنج فصل حضور در استقلال، برای یک فصل راهی امصلال قطر شد و در پاییز ۱۴۰۰ دوباره به تیم سابق خود بازگشت. چشمی حالا آماده است یازدهمین فصل حضورش در استقلال را تجربه کند.
کاپیتان استقلال در سالهای حضورش با پیراهن آبی از مرز ۲۵۰ مسابقه در تمامی رقابتها عبور کرده و در مسیر قهرمانی بدون شکست لیگ برتر، دو قهرمانی جام حذفی و یک قهرمانی سوپرجام نقش داشته است. گل دقیقه ۱۲۰ او در فینال جام حذفی برابر ملوان نیز یکی از مهمترین گلهای دوران حضورش در استقلال بود که جام قهرمانی را به آبیها رساند.
توانایی بازی در دو پست مدافع میانی و هافبک دفاعی، تجربه حضور در مسابقات بزرگ و نقش پررنگ در مدیریت رختکن باعث شده سهراب بختیاریزاده روی ادامه حضور او تأکید داشته باشد. چشمی در سالهای گذشته زیر نظر مربیان مختلف در هر دو بخش دفاع و خط میانی به کار گرفته شده و یکی از مهرههای چندپسته استقلال بوده است.
چشمی در رده ملی نیز سه دوره متوالی جام جهانی را تجربه کرده و نامش با گل تماشایی و دیرهنگام مقابل ولز در جام جهانی 2022 گره خورده است. او در فهرست ایران برای دوره اخیر جام جهانی نیز حضور داشت اما نتوانست به میدان برود و پس از پایان کار ایران، به تمرینات استقلال برگشت.
بدین ترتیب روزبه چشمی به سومین بازیکن استقلال تبدیل میشود که قراردادش در این پنجره تابستانی تمدید شده است. پیش از این، محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی قرارداد خود را تمدید کرده بودند.