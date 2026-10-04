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دلیل صدای انفجار در بندرخمیر چیست؟

صدای انفجاری که در محدودهٔ شهر بندرخمیر به گوش رسید، به فعالیت عادی شرکت گچ خمیر مربوط بوده و بر اساس اظهار منابع محلی، نگرانی‌ای برای شهروندان وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۴۰
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به گزارش تابناک؛ در پی شنیده شدن صدای انفجار در محدوده این شهر و ایجاد نگرانی در میان برخی شهروندان، پیگیری‌ها حاکی از آن است که این صدا ناشی از عملیات عادی و قانونی شرکت گچ خمیر بوده است.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده فرمانداری، این انفجار در چارچوب فعالیت‌های معمول این مجموعه انجام شده و حادثه یا شرایط غیرعادی گزارش نشده است.

از شهروندان خواسته شده است اخبار و اطلاعات مربوط به چنین مواردی را از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.

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صدای انفجار بندرخمیر گچ
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tabnak.ir/005rU8
tabnak.ir/005rU8