دلیل صدای انفجار در بندرخمیر چیست؟

صدای انفجاری که در محدودهٔ شهر بندرخمیر به گوش رسید، به فعالیت عادی شرکت گچ خمیر مربوط بوده و بر اساس اظهار منابع محلی، نگرانی‌ای برای شهروندان وجود ندارد.

به گزارش تابناک؛ در پی شنیده شدن صدای انفجار در محدوده این شهر و ایجاد نگرانی در میان برخی شهروندان، پیگیری‌ها حاکی از آن است که این صدا ناشی از عملیات عادی و قانونی شرکت گچ خمیر بوده است.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده فرمانداری، این انفجار در چارچوب فعالیت‌های معمول این مجموعه انجام شده و حادثه یا شرایط غیرعادی گزارش نشده است.

از شهروندان خواسته شده است اخبار و اطلاعات مربوط به چنین مواردی را از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.