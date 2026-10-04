۹۷ درصد اسناد دفاع مقدس محرمانه نیست

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه گفت: بیش از ۹۷ درصد اسناد دفاع مقدس قابل ارائه بوده و از حالت محرمانگی خارج شده است.

به گزارش تابناک؛ سردارسرتیپ پاسدار رمضان شریف مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس این مرکز به مناسبت هفته دفاع مقدس از خبرگزاری تسنیم بازدید کرد و در جریان این بازدید و در خلال گفتگویی تفصیلی، به بیان اقدامات صورت گرفته در این مرکز در طول سال‌های گذشته و بخصوص در زمان تصدی مدیریت این مرکز طی دو سال گذشته پرداخت.

۵۰ جلد روزشمار از دفاع مقدس تاکنون چاپ شده است

- تا الان ۵۰ جلد روزشمار تحلیلی از وقایع دفاع مقدس [اول]تهیه شده که هرکدام میانگین بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ و خرده‌ای صفحه است. همین کار را باید برای دفاع مقدس دوم و سوم هم داشته باشیم هرچند که این دو جنگ به لحاظ مدت زمانی کوتاه‌تر است ولی متراکم‌تر و پرفشارتر هستند.

- از متد‌های روز دنیا استفاده می‌کنیم تا روایت‌ها و واقعیات جنگ برای تاریخ آینده کشورمان به درستی ثبت شود.

بیش از ۹۷ درصد اسناد دفاع مقدس از حالت محرمانگی خارج شده است

-در آخرین بازدیدی که سپهبد شهید محمد باقری رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح از مرکز داشتند و طبق گزارشی که به ایشان ارائه شد، ایشان فرمودند بالای ۹۷ -۹۸ درصد اسناد دفاع مقدس قابل ارائه است و از حالت محرمانگی خارج شده است.

- ما سامانه «فکور» را طراحی کردیم که بخش عمده نوار‌های پیاده شده، دفاتر راویان، اسناد و حتی کالک‌ها و نقشه‌ها و خاطرات شفاهی فرماندهان روی آن بارگذاری شده و می‌تواند در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار بگیرد.

- استقبال از این موضوع بخصوص در یکی- دو سال اخیر بویژه در میان اساتید دانشگاه زیاد بوده و ما جلساتی را هم با این عزیزان داشته‌ایم.

موضوع بستن تنگه هرمز از سال‌های دفاع مقدس مطرح بود

- در سال‌های دفاع مقدس و در دوره جنگ نفتکش‌ها، یکی از موضوعات در جلسات و مذاکرات درون سپاه و حتی مذاکرات سپاه با سیاسیون، همین مسئله تنگه هرمز، نحوه بستن آن، کارکرد‌های احتمالی دشمن و... بوده است یعنی همین موضوعاتی که امروز با آن درگیر هستیم، در آن زمان به شکل کامل به آن پرداخته شده است. تا قبل از این جنگ، امکان انتشار این مذاکرات و جلسات نبود ولی الان می‌توان به عنوان یک سند گویا به آن پرداخت.

- در گذشته هم موضوع حمله به جزیره خارک و از بین بردن صادرات نفت ایران از سوی دشمن گفته می‌شد و در مقابل هم بحث بستن تنگه هرمز را داشتیم و حتی برخی از رزمایش‌های پیامبراعظم سپاه در طول سال‌های اخیر هم با همین رویکرد صورت می‌گرفت.

از همه اسناد دفاع مقدس ۳ نسخه کپی گرفته شده است

- در جنگ اخیر یکی از محل‌های ما در یکی از سایت‌های متعلق به سپاه مورد حمله قرار گرفت و بخشی از اسناد آسیب دید که به دیل عدم آتش سوزی، حدود ۴۰ درصد آنها از زیر آوار بیرون آورده و احیا شدند و از مابقی هم قبلا چند نسخه کپی گرفته شده و حتی بر روی سامانه سایت فکور نیز بارگزاری شده‌اند.

- پیش از این، از تمامی اسناد دفاع مقدس ۳ نسخه کپی گرفته شده است، چون احتمال اتفاقات طبیعی و غیرطبیعی وجود داشت.

خاطرات دو جلدی شهید غلامعلی رشید بزودی چاپ می‌شود

- یکی از فرماندهان عالیرتبه سپاه که نقش تعیین‌کننده‌ای هم در دفاع مقدس داشت، سپهبد شهید غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه خاتم بود. ایشان مشابه آقای هاشمی درخصوص جلسات دفاع مقدس یادداشت داشتند که البته بخشی از این اسناد در بمباران منزل ایشان در جنگ ۱۲ روزه از بین‌رفته است. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، پیش از این با تکیه بر همان اسناد، ۱۴۰ جلسه گفتگوی تصویری با ایشان داشته که در آینده نزدیک در قالب دو جلد کتاب منتشر خواهد شد.

- فرماندهان خیلی رغبتی برای بیان خاطرات خودشان نداشتند ولی با تاکیداتی که در سپاه صورت گرفت و پیگیری‌هایی که شد، خاطرات تقریباً همه فرماندهان قرارگاه‌ها، لشکر‌ها و تیپ‌های مستقل گرفته شده که برخی چاپ شدند و برخی هم در حال آماده‌سازی هستند.

- یکی از کار‌های مهم صورت گرفته، نوشتن نبرد‌های سپاه و اطلس‌های مناطق عملیاتی و شناسنامه یگان‌هاست ولی این فرهنگ را باید بیش از پیش توسعه دهیم.

شهید سلامی یک الگوی بی بدیل برای پاسداران است

در یک مقطعی در ایام طوفان الاقصی، در یک نشست خبری، خبرنگاران دررابطه با موضوع انتقام شهادت سردار سلیمانی و برخی فرماندهان دیگر سوال کردند و من گفتم بخشی از ماجرای طوقان الاقصی همین انتقام خون شهداست. برخی رسانه‌ها تیتر زدند که طوفان الاقصی، انتقام شهادت حاج قاسم بود که بخش رسانه‌ای حماس هم خیلی سریع واکنش نشان داد و حرف‌شان هم درست بود. ولی اصل مصاحبه دیده نشده بود.

همان روز شهید سلامی با بنده تماس گرفت و پرسید که ماجرا چه بوده؟ من هم برای ایشان توضیح دادم و ایشان فرمودند شما حرف بدی نزدید، من فردا در میدان امام حسین (ع) که اجتماع بزرگی قرار بود برگزار شود، به این مسئله اشاره خواهم کرد.

شهید سلامی روحیه بزرگی داشت. همه کسانی که با ایشان ارتباط داشتند را تشویق و حمایت می‌کرد. یک بار ندیدم کسی را تحقیر کند حتی اگر او اشتباه فاحشی کرده بود. شهید سلامی یک الگوی بی‌بدیل برای پاسداران است. کاش می‌توانستیم بخشی از ابعاد وجودی او را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

درخواست سردار شریف از همه فرماندهان برای ثبت خاطرات

- تعداد زیادی از فرماندهان هستند که نه خاطرات خودشان را ثبت کردند و نه دست‌نوشته دارند در حالی که ثبت خاطرات، امتداد رزم آنها در دفاع مقدس است و مسئله شخصی نیست. انتقال خاطرات و تجربیات آن مقطع بر اساس واقعیت، برای نسل آینده اثرگذار خواهد بود. ما از همه این عزیزان درخواست داریم و برای ثبت و ضبط خاطرات آنها آماده‌ایم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه