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ابهام تازه در گواهینامه موتور زنان

زهرا خدادادی در خصوص آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اعلام کرد: تا این لحظه دولت هیچ لایحه‌ای در این باره به مجلس ارائه نکرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۱۳
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زهرا خدادادی

به گزارش تابناک؛ رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گفت: تاکنون لایحه‌ای از سوی دولت در این زمینه به مجلس ارسال نشده و طبق پیگیری‌های انجام‌شده، برای حل این موضوع نیازی به قانون جدید نیست و اصلاح آیین‌نامه می‌تواند مشکل را برطرف کند.

زهرا خدادادی، درباره پیگیری آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتور سیلکت برای زنان گفت: بار‌ها تاکید شده است مجلس در این مورد اصلا کاره‌ای نیست.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پلیس در پاسخ به این که پلیس راهور اعلام کرده است برای صدور گواهینامه برای زنان به اصلاح قانون و ابلاغ رسمی نیاز داریم، بیان کرد: تاجایی که من اطلاع داشتم و طبق صحبت‌های که با خانم بهروز آذر داشتیم مجلس در این خصوص هیچ اقدامی انجام نداده است و عزیزان هم به این نتیجه رسیدند که نیازی به قانون جدیدی نیست و با تغییر آئین نامه می‌تواند مشکل را حل کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته لایحه‌ای از سمت دولت درخصوص صدور گواهینامه موتورسیلکت برای زنان به مجلس ارجاع نشده است، زیرا بر این عقیده بودند که با تغییر آئین‌نامه می‌توانند مشکل را حل کنند و خانم‌ها گواهینامه بگیرند و نیازشان برطرف شود.

خدادادی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کلان شهر‌ها نیاز رفت و آمدی، هزینه و ترافیک و محیط زیست وجود دارد که خانم‌ها بعضاً از این وسیله استفاده می‌کنند و یا مجبور به استفاده از این وسیله هستند.

وی تاکید کرد: گاهی زنان موتورسوار که دچار حادثه و مواردی می‌شوند که نیاز به بیمه پیدا می‌کنند این که گواهینامه نداشته باشند کار را با مشکل مواجه می‌کند و تا جایی که من اطلاع دارم معاونت زنان رئیس جمهور بسیار زحمت کشید و پیگیری کرد، اما در این چند وقت نمی‌دانم چه تغییری کرده است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که آیا تنها با اضافه کردن خانم‌ها به آئین نامه در کنار نام مردان مشکل صدور گواهینامه موتورسیلکت حل خواهد شد، بیان کرد: تا جایی که به ما گفته‌اند این است که با تغییر آئین نامه این مشکل حل خواهد شد و بعداز این من خبر دیگری ندارم.

وی گفت: اگر مجلس بخواهد قانون بگذارد نیازمند لایحه دولت است. می‌شود طرح از سوی مجلس هم اعلام شود، اما موضوع را خود دولت جلو برده است و اگر نیاز به قانون در زمینه صدور گواهینامه موتور برای زنان است بهتر است که این مطلب به شکل لایحه از سوی مطرح شود.

منبع: ایلنا

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زهرا خدادادی لایحه آیین نامه گواهینامه موتورسیکلت
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