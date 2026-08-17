توضیحی درباره «طرح مقابله با نفوذ»
به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در صحن مجلس، یک مرحله مهم از فرآیند بررسی این طرح است؛ اما این رأی به معنای تصویب نهایی تمام مواد و احکام آن نیست. نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، با کلیات طرح موافقت کردند.
این تفکیک در ظاهر ساده است، اما در فضای رسانهای و افکار عمومی اهمیت زیادی دارد. «تصویب کلیات» با «تصویب جزئیات» و در نهایت «تبدیل شدن طرح به قانون» سه مرحله یکسان نیستند و خلط این مفاهیم میتواند تصویری متفاوت از واقعیت فرآیند قانونگذاری ایجاد کند.
در روند بررسی طرحها در مجلس، ابتدا کلیات در صحن علنی بررسی میشود. رأی مثبت به کلیات به این معناست که مجلس با اصل بررسی و ادامه فرآیند قانونگذاری درباره موضوع طرح موافقت کرده است. پس از آن، نوبت به بررسی جزئیات میرسد؛ جایی که متن طرح مادهبهماده بررسی میشود و نمایندگان میتوانند درباره مواد، بندها و تبصرهها دیدگاههای خود را مطرح و پیشنهادهای اصلاحی ارائه کنند.
بنابراین، رأی مثبت به کلیات، پایان بررسی نیست؛ بلکه آغاز مرحلهای است که در آن جزئیات متن میتواند محل بحث و تغییر قرار گیرد.
اهمیت این موضوع درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان بیشتر است؛ زیرا حتی در جلسهای که کلیات آن به تصویب رسید، نمایندگان موافق و مخالف درباره بخشهایی از متن دیدگاههای متفاوتی مطرح کردند. برخی نمایندگان از ضرورت ایجاد چارچوب قانونی برای مقابله با نفوذ دفاع کردند و برخی دیگر درباره مواد و آثار احتمالی آن ایرادهای جدی مطرح کردند.
برای نمونه، محسن زنگنه در مخالفت با کلیات، نسبت به برخی مواد طرح از جمله احکام مرتبط با فعالیتهای اقتصادی و فضای مجازی انتقاد کرد و خواستار توجه به ایرادات آن شد. عثمان سالاری نیز با تأکید بر ضرورت مقابله با نفوذ، بر لزوم منقح و منسجم شدن متن و توجه به ملاحظات حقوقی تأکید کرد.
در سوی دیگر، موافقان طرح نیز صراحتاً اعلام کردند که محل طرح ایرادات و پیشنهادهای اصلاحی میتواند مرحله بررسی جزئیات باشد. حسن علی اخلاقی امیری گفت اگر نمایندگان در جزئیات دغدغهای دارند، این موارد در زمان بررسی جزئیات مورد توجه قرار خواهد گرفت. مسلم صالحی نیز تأکید کرد که نمایندگان میتوانند درباره تبصرهها و مواد، پیشنهادهای خود را در زمان بررسی جزئیات ارائه کنند.
حتی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در پایان توضیحات خود تصریح کرد که پیشنهادهای اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس برای بهبود قانون میتواند در جریان بررسی جزئیات مورد توجه قرار گیرد و اصلاحات لازم اعمال شود.
این نکته، مرز میان «نقد طرح» و «روایت نادرست از فرآیند تصویب» را روشن میکند. نقد یک طرح نهتنها حق منتقدان است، بلکه بخشی از فرآیند طبیعی قانونگذاری محسوب میشود. اگر نمایندهای نسبت به یک ماده، تبصره، جرمانگاری یا سازوکار اجرایی ایراد دارد، میتواند آن را مطرح کند و در فرآیند بررسی جزئیات برای اصلاح متن تلاش کند.
از سوی دیگر، رسانهها و فعالان سیاسی نیز حق دارند درباره اصل طرح یا حتی کلیات آن موضع بگیرند. مسئله زمانی شکل دیگری پیدا میکند که از عبارت «کلیات طرح تصویب شد» نتیجه گرفته شود که «تمام مفاد طرح نیز به تصویب مجلس رسیده است».
این دو گزاره از نظر فرآیند قانونگذاری یکسان نیستند.
ممکن است متنی در مرحله بررسی جزئیات با اصلاحات متعدد مواجه شود. ممکن است برخی مواد حذف یا تغییر کنند و پیشنهادهای جدیدی درباره نحوه تنظیم احکام مطرح شود. بنابراین، قضاوت قطعی درباره تمام مفاد یک طرح پیش از پایان بررسی جزئیات، میتواند زودهنگام باشد.
این مسئله فقط یک اختلاف لفظی یا تکنیکی نیست. در فضای عمومی، بسیاری از مخاطبان جزئیات فرآیند قانونگذاری را دنبال نمیکنند. وقتی در تیتر یا روایت یک خبر گفته میشود «مجلس فلان طرح را تصویب کرد»، ممکن است مخاطب تصور کند تمام مواد آن طرح تصویب شده و دیگر امکان تغییر در متن وجود ندارد. در حالی که اگر آنچه در صحن تصویب شده صرفاً کلیات باشد، چنین برداشتی با واقعیت فرآیند بررسی طرح منطبق نیست.
از این منظر، دقت رسانهای اهمیت دوچندان پیدا میکند. رسانهای که میگوید «کلیات طرح تصویب شد»، یک واقعیت مشخص را منتقل میکند؛ اما رسانهای که همان رویداد را بهگونهای روایت میکند که گویی تمام احکام طرح نهایی شدهاند، عملاً مرحلهای از فرآیند قانونگذاری را حذف کرده است.
این حذف میتواند در جهتهای مختلف سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. از یک سو ممکن است موافقان یک طرح، با برجسته کردن صرفاً رأی به کلیات، تصویری از قطعیت متن ارائه کنند که هنوز با مرحله نهایی قانونگذاری فاصله دارد. از سوی دیگر، مخالفان نیز ممکن است با نادیده گرفتن همین تفکیک، تصویب کلیات را به معنای تصویب تمام جزئیات معرفی کنند و بر مبنای متنی که هنوز امکان اصلاح آن وجود دارد، عملکرد مجلس را قضاوت کنند.
در نتیجه، مسئله اصلی نه دفاع از مجلس است و نه محدود کردن نقد منتقدان. مسئله، دقت در توصیف یک فرآیند حقوقی و پارلمانی است.
درباره همین طرح، متن منتشرشده از جلسه صحن نشان میدهد که اختلاف نظر درباره مواد آن حتی پیش از تصویب کلیات نیز وجود داشته است. برخی نمایندگان خواستار بررسی دقیقتر و اصلاح متن بودند و برخی موافقان نیز امکان اصلاح جزئیات را پذیرفتهاند.
بنابراین، نه میتوان نقدهای مطرحشده درباره متن را نادیده گرفت و نه میتوان از تصویب کلیات، نتیجه گرفت که تمام ایرادات و مواد مورد اختلاف به شکل فعلی نهایی شدهاند.
قضاوت دقیق درباره یک قانون، نیازمند صبر تا پایان فرآیند بررسی آن است. متن نهایی است که باید مبنای ارزیابی قرار گیرد؛ نه صرفاً رأیی که در مرحله کلیات داده شده است.
در نهایت، تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را باید دقیقاً در همان چارچوبی روایت کرد که در صحن اتفاق افتاده است؛ مجلس با اصل ادامه بررسی این طرح موافقت کرده است. مرحله بررسی جزئیات همچنان میتواند محل بحث، نقد، اصلاح و تغییر متن باشد.
از این رو، نقد طرح حق طبیعی منتقدان است؛ اما نسبت دادن تصویب قطعی تمام مفاد آن به مجلس، پیش از آنکه فرآیند بررسی جزئیات به پایان برسد، روایت دقیقی از قانونگذاری نیست. نقد کارشناسی باید بر متن واقعی و نهایی قانون متمرکز باشد. همین تفکیک ساده، هم به فهم درست افکار عمومی از عملکرد مجلس کمک میکند و هم مانع از آن میشود که یک مرحله از فرآیند قانونگذاری، بهصورت گزینشی، مبنای قضاوت درباره کل عملکرد قوه مقننه قرار گیرد.