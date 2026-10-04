نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از خلبان هواپیمای فلای دبی دعوت کرد تا به عنوان «مهمان افتخاری» به اراضی اشغالی سفر کند.

به گزارش تابناک؛ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی این خلبان هندی را به دلیل خنثی کردن «عملیات تروریستی» برنامه‌ریزی شده توسط کمک خلبانش در طول پرواز بین دبی-تل‌آویو، «قهرمان» خواند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت که دوست دارد «سیمیت ماچار» و نارندرا مودی، نخست وزیر هند به عنوان یکی از شرکای بین‌المللی اصلی این رژیم در مراسم آنچه «روز اسرائیل» در ماه مه خوانده می‌شود، مشعلی را روشن کنند، در حالی که این کار معمولا به شهروندان اسرائیلی سپرده می‌شود.

دفتر نتانیاهو نیز ویدئویی از تماس تلفنی او با خلبان بستری شده در بیمارستان منتشر کرد که در آن نتانیاهو به او می‌گوید: «تو یک قهرمان واقعی برای مردم شجاع هند و اسرائیل و یک قهرمان برای تمام جهان هستی.»

این در حالی است که دادستان کل امارات روز شنبه بر اساس تحقیقات در مورد حمله به هواپیمای فلای دبی اعلام کرد که کمک خلبان قصد داشته با استفاده از یک «تبر اضطراری» «عملیات تروریستی» را انجام داده و به خلبان حمله کند اما انگیزه‌های او هنوز نامعلوم است.

این خلبان روز جمعه در اولین اظهارات خود پس از این حادثه در تماس ویدیویی با نخست وزیر هند گفت که «برای محافظت از مسافران هواپیما این کار را انجام داده است.»

بیشتر بخوانید

حادثه امنیتی در پرواز دبی به تل‌آویو+جزییات

ماچار در ویدئویی که توسط مودی منتشر شد، می‌گوید: «من سعی داشتم جانم را نجات دهم اما می‌دانستم که نمی‌توانم بگذارم همه (مسافران) بمیرند.»

او افزود: «من چندین جراحت برداشته بودم که باعث شد بیهوش شوم. در آن لحظه احساس کردم هواپیما در حال سقوط است، می‌دانستم که این آخرین تلاش است و درب کابین خلبان به من نزدیک است، حتی تا آن لحظه هم مرا کتک می‌زدند اما در را باز کردم و همه وارد شدند.»

مسافران گزارش دادند که ارتفاع هواپیما در طول پرواز به طور ناگهانی کاهش یافته و طبق داده‌های وبگاه ردیابی پرواز Flightradar۲۴، هواپیما در عرض یک دقیقه ۱۷۰۰۰ پا (حدود ۱۷۰۰۰ پا) ارتفاع گرفته است.

منبع: ایسنا