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پیشنهاد عجیب نتانیاهو به خلبان هواپیمای فلای‌دبی!

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از خلبان هواپیمای فلای دبی دعوت کرد تا به عنوان «مهمان افتخاری» به اراضی اشغالی سفر کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۰۵
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پرواز فلای دبی

به گزارش تابناک؛ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی این خلبان هندی را به دلیل خنثی کردن «عملیات تروریستی» برنامه‌ریزی شده توسط کمک خلبانش در طول پرواز بین دبی-تل‌آویو، «قهرمان» خواند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت که دوست دارد «سیمیت ماچار» و نارندرا مودی، نخست وزیر هند به عنوان یکی از شرکای بین‌المللی اصلی این رژیم در مراسم آنچه «روز اسرائیل» در ماه مه خوانده می‌شود، مشعلی را روشن کنند، در حالی که این کار معمولا به شهروندان اسرائیلی سپرده می‌شود.

دفتر نتانیاهو نیز ویدئویی از تماس تلفنی او با خلبان بستری شده در بیمارستان منتشر کرد که در آن نتانیاهو به او می‌گوید: «تو یک قهرمان واقعی برای مردم شجاع هند و اسرائیل و یک قهرمان برای تمام جهان هستی.»

این در حالی است که دادستان کل امارات روز شنبه بر اساس تحقیقات در مورد حمله به هواپیمای فلای دبی اعلام کرد که کمک خلبان قصد داشته با استفاده از یک «تبر اضطراری» «عملیات تروریستی» را انجام داده و به خلبان حمله کند اما انگیزه‌های او هنوز نامعلوم است.

این خلبان روز جمعه در اولین اظهارات خود پس از این حادثه در تماس ویدیویی با نخست وزیر هند گفت که «برای محافظت از مسافران هواپیما این کار را انجام داده است.»

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ماچار در ویدئویی که توسط مودی منتشر شد، می‌گوید: «من سعی داشتم جانم را نجات دهم اما می‌دانستم که نمی‌توانم بگذارم همه (مسافران) بمیرند.»

او افزود: «من چندین جراحت برداشته بودم که باعث شد بیهوش شوم. در آن لحظه احساس کردم هواپیما در حال سقوط است، می‌دانستم که این آخرین تلاش است و درب کابین خلبان به من نزدیک است، حتی تا آن لحظه هم مرا کتک می‌زدند اما در را باز کردم و همه وارد شدند.»

مسافران گزارش دادند که ارتفاع هواپیما در طول پرواز به طور ناگهانی کاهش یافته و طبق داده‌های وبگاه ردیابی پرواز Flightradar۲۴، هواپیما در عرض یک دقیقه ۱۷۰۰۰ پا (حدود ۱۷۰۰۰ پا) ارتفاع گرفته است.
منبع: ایسنا

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پرواز فلای‌دبی نتانیاهو خلبان تل آویو هواپیمای فلای‌دبی خلبان هندی دعوت روز اسرائیل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
4
5
پاسخ
یک جای این گزارش میلنگه ! هیچ کس به صورت مشخص نگفت در این فرصت اندک کی مانع سقوط شد !؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
احتمال دارد که در ارتفاع پایین بوده که رخ داده و افراد جلو هواپیما آمدند یا کلا نمی دانم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
3
1
پاسخ
ظاهرا دو خلبان بازنشسته در پرواز حضور داشته اند
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