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محسن برهانی از بهادری جهرمی عذرخواهی کرد

محسن برهانی از علی بهادری جهرمی عذرخواهی کرد و با اصلاح ادعای پیشین خود، اعلام کرد وی به‌صورت قانونی وارد مقطع دکتری شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۹۷
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2210 بازدید
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۳
محسن برهانی

به گزارش تابناک؛ عذرخواهی محسن برهانی از علی بهادری جهرمی در پی اصلاح ادعای پیشین درباره نحوه ورود وی به مقطع دکتری صورت گرفت.

 محسن برهانی در مطلبی فضای مجازی نوشت: "انصاف و مراقبت از حق الناس که تلاش کرده‌ام در حد توانم راهنمای عملم باشد ایجاب می‌کند که به صورت عمومی اعلام نمایم که نسبتی که درباره ورود بدون آزمون به دوره دکتری به آقای دکتر علی بهادری جهرمی داده بودم درست نبوده است و ایشان به صورت قانونی وارد مقطع دکتری شده است و نوشته سابقم علیه ایشان اشتباه بوده است. بدین وسیله این خطا را اصلاح می‌کنم و از ایشان بابت این موضوع پوزش می‌طلبم. "

براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ محسن برهانی مدعی شده بود بهادری جهرمی و برادر او بدون زحمت و بدون دادن آزمون دکتری، دکترا گرفته و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس شده‌اند.

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محسن برهانی علی بهادری جهرمی عذرخواهی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
2
13
پاسخ
آش شورتر از این حرفهاست.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
3
10
پاسخ
قلم به دستان فکر می کنند با یک عذر خواهی حق الناس ایشان حل می شود. اقا گیرم شخص مورد نظر شما گذشت کرد با افکار مخاطبین چه می کنید. آنانی که به واسطه قلم شما مسیر زندگی شان عوض شد چه می شود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
9
پاسخ
الان ثابت کن که قانونی وارد شده محسن جان !
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