چرا عذرخواهی برای بعضی آدم ها اینقدر سخت است؟
به گزارش تابناک؛ تا حالا شده کسی به شما بیاحترامی کند، اما بهجای یک عذرخواهی ساده یک کلمه گفتنِ «متاسفم»، کلی بهانه بیاورد یا حتی قضیه را برگرداند گردن خودتان؟ یا شاید خودتان جایی اشتباه کردهاید، اما کلمه «ببخشید» ته گلویتان گیر کرده و هرچه تلاش میکنید، بیرون نمیآید.
عذرخواهی، یکی از سادهترین و در عین حال پیچیدهترین رفتارهای انسانی است.
راز موفقیت
خیلیها فکر میکنند تنبلی یا لجبازی باعث این کار میشود، اما واقعیت عمیقتر از این حرفهاست.
در این مقاله با زبانی ساده و بیپرده، از دل جدیدترین تحقیقات روانشناسی، میخواهیم پرده از راز این رفتار برداریم. با ما همراه باشید تا بفهمید چرا گفتن «ببخشید»، «متاسفم» برای برخی، سنگترین کلمه دنیاست.
متأسفم؛ لطفا مرا ببخش: راهی به سوی رهایی.
عذرخواهی؛ تهدیدی برای «منِ» خوب!
تصور کنید رانندگی میکنید و ناگهان راه را اشتباه میروید. اگر کسی به شما بگوید اشتباه کردید، چه حسی دارید؟ احتمالاً کمی ناراحت میشوید.
دلیلش این است که ما انسانها دوست داریم خودمان را یک انسان «خوب» و «درستکار» ببینیم.
عذرخواهی، یعنی پذیرفتن اینکه «من اشتباه کردم» و این یعنی «منِ خوب» من، زیر سوال رفته است.
تهدید هویت اخلاقی ما با یک عذرخواهی ساده
تحقیقات جدید نشان میدهد که بخش بزرگی از سختی عذرخواهی، به تهدید هویت اخلاقی ما برمیگردد.
یعنی وقتی اشتباهی میکنیم و باید عذرخواهی کنیم، مغز ما این اتفاق را مثل یک زنگ خطر برای شخصیتمان تفسیر میکند.
مثال عینی: فرض کنید در یک پروژه گروهی دانشگاهی، به خاطر کمکاریِ خودتان، نمره گروه کم میشود.
اگر عذرخواهی کنید، یعنی به خودتان و دیگران ثابت کردهاید که «آدم کمکاری» هستید. اما اگر بگویید «نرمافزار خراب بود» یا «استاد سختگیر بود»، آن وقت آدم خوبِ بیگناهی هستید که قربانی شرایط شدهاید!
به همین سادگی، ما به جای عذرخواهی، بهانه میآوریم تا از تصویر ذهنیِ خوب از خودمان محافظت کنیم.
دوگانه گناه و شرم؛ قاتل خاموش عذرخواهی
خیلی از ما فکر میکنیم که گناه و شرم یکی هستند، اما روانشناسان میگویند این دو، تفاوت اساسی با هم دارند و درک این تفاوت، کلید اصلی ماجراست:
گناه (Guilt): یعنی «من کارِ بدی انجام دادم». در این حالت، تمرکز روی رفتار اشتباه است.
این حس، انرژی مثبتی به ما میدهد تا اشتباه را جبران کنیم. کسی که احساس گناه میکند، راحتتر عذرخواهی میکند و به دنبال راه حل میگردد.
شرم (Shame): یعنی «من آدمِ بدی هستم». این حس، تمام وجود ما را هدف میگیرد.
کسی که شرمنده میشود، به جای اینکه فکر کند «اشتباه کرده»، فکر میکند «خودش اشتباه است».
این حس چنان ویرانگر است که فرد برای فرار از آن، دست به هر کاری میزند؛ از جمله تکذیب، حمله به طرف مقابل، یا گوشهگیری.
نمونهای عینی از احساس شرم و گناه با عذرخواهی
یک مدیر بازاریابی را تصور کنید که یک کمپین تبلیغاتی را به خاطر تصمیم اشتباه خودش، به شکست میرساند.
اگر او احساس گناه کند، به تیمش میگوید: «بچهها، من در تحلیل بازار اشتباه کردم، متاسفم. چطور میتوانم جبران کنم؟».
اما اگر احساس شرم کند، احتمالاً بهجای عذرخواهی، به تیمش حمله میکند: «شما نتوانستید ایده را خوب اجرا کنید!» یا قضیه را انکار میکند: «اصلاً این کمپین شکست نخورده، شرایط بازار این بود!»
او این کار را میکند تا از شر این حسِ «بد بودن» خلاص شود، حتی به قیمت از دست دادن اعتماد تیمش.
فاجعه بدبینی؛ چرا فکر میکنیم عذرخواهی بیفایده است؟
یکی از جالبترین یافتههای روانشناسی این است که ما انسانها در پیشبینیِ نتیجه عذرخواهی، بسیار بدبین هستیم.
یعنی قبل از اینکه لب باز کنیم، در ذهن خود یک فیلم سینمایی پخش میکنیم که در آن، طرف مقابل با غرور و تحقیر به ما نگاه میکند و عذرخواهیِ ما را نمیپذیرد.
این ترس از طرد شدن و تحقیر، یک سد بزرگ مقابل عذرخواهی است.
تحقیقات نشان میدهد که ما معمولاً هزینه عذرخواهی را خیلی بیشتر از آنچه هست، تخمین میزنیم و نتیجه مثبت آن (مثل آرامش روانی و ترمیم رابطه) را دستکم میگیریم.
اما در واقعیت، اکثر مردم از شنیدن یک عذرخواهی صمیمانه خوشحال میشوند و آن را نشانه قدرت میدانند، نه ضعف.
نمونهای عینی از عذرخواهی از سر قدرت و نه ضعف
فرض کنید سر قرار با دوست تان دیر میرسید و فکر میکنید که او خیلی ناراحت میشود. دوست تان را یک آدم بیگذشت تصور میکنید و با خودتان میگویید: «حالا که دیر رسیدم، هرچه بگویم متاسفم، فایده ندارد.».
اما واقعیت این است که یک «ببخشید دیر رسیدم، بد موقع از خواب بیدار شدم» ساده، ۹۰ درصد ناراحتی طرف مقابل را کم میکند.
ذهن ما این گونه است که به خاطر ترس از یک نتیجه بد، از انجام کاری که میتواند رابطه را نجات دهد، فرار میکند.
خودشیفتگی و تهدید قدرت؛ معادله سخت عذرخواهی
بحث فقط به احساسات درونی ختم نمیشود. گاهی اوقات، عذرخواهی کردن به معنای «باختن» در یک بازی قدرت است.
برای افرادی که ویژگیهای خودشیفتگی (نارسیسیسم) دارند یا عزت نفسشان بسیار شکننده است، عذرخواهی یعنی نشستن پایینتر از طرف مقابل و پذیرش شکست.
برای همین، دست به هر کاری میزنند تا این کار را نکنند؛ حتی اگر حق با طرف مقابل باشد.
همکاری را در محیط کار را تصور کنید که اشتباه فاحشی انجام داده، اما هرگز عذرخواهی نمیکند.
او بهجای آن، شروع میکند به برجسته کردن نقاط قوت خودش یا یادآوری اشتباهات دیگران.
این رفتار، یک مکانیسم دفاعی است. چنین افرادی آنقدر به قدرت و جایگاه خود وابسته هستند که یک «متاسفم» ساده را به پایینآمدن از جایگاهشان تعبیر میکنند.
شاید برایشان باور این قضیه سخت باشد که عذرخواهیِ صادقانه، نهتنها قدرتشان را کم نمیکند، بلکه احترام دیگران را هم به دنبال دارد.
وقتی درخواست برای عذرخواهی نتیجه عکس میدهد
اینجا یک نکته ظریف و مهم وجود دارد که تحقیقات جدید به آن رسیدهاند.
گاهی اوقات، وقتی یک نفر از دیگری میخواهد که عذرخواهی کند (مثلاً میگوید: «چرا نمیگی متاسفم؟»)، این درخواست نتیجه عکس میدهد! چرا؟
چون درخواست عذرخواهی، به نوعی تحمیل شدنِ خواستِ دیگری بر فرد محسوب میشود و حس آزادی و قدرت او را میگیرد.
در نتیجه، فرد برای اینکه احساس کند هنوز در کنترل خودش است، بیشتر مقاومت میکند و حتی از آن فرد فاصله میگیرد.
مثال عینی: پسری را تصور کنید که از دوست اش میخواهد که به خاطر یک حرف زشت عذرخواهی کند.
اما هرچقدر او اصرار میکند، دوستش مقاومت بیشتری نشان میدهد و حتی چیزهای دیگری را پیش میکشد.
این اصرارِ سبب میشود، طرف مقابل احساس کند «تحت فشار» است و برای اثبات استقلال خود، عذرخواهی نکند. این یک چرخه معیوب است که رابطه را تخریب میکند.
رهایی از بند عذرخواهی؛ چطور این مشکل را حل کنیم؟
خبر خوب این است که با دانستن این ریشههای عمیق، میتوان بر این مانع غلبه کرد. روانشناسان به افرادی که در عذرخواهی مشکل دارند، توصیههای جالبی میکنند.
تفکیک رفتار از هویت: به خودتان یادآوری کنید که «اشتباه کردن» به معنای «آدم بد بودن» نیست. شما یک کار اشتباه انجام دادهاید، نه اینکه یک انسان اشتباه هستید. با این دیدگاه، عذرخواهی تبدیل به یک «وظیفه» برای اصلاح آن رفتار میشود، نه یک «حمله» به شخصیت شما.
خودتأییدگری قبل از عذرخواهی: قبل از اینکه بروید عذرخواهی کنید، دو دقیقه وقت بگذارید و به یک خصوصیت خوب خودتان فکر کنید. مثلاً «من یک دوست خوبی هستم» یا «در کارم متعهدم». این کار به شما انرژی میدهد تا آسیبی که عذرخواهی به «منِ خوب» شما میزند را خنثی کند. با این کار، میتوانید با آمادگی بیشتری بروید و عذرخواهی کنید.
به عذرخواهی بهعنوان قدرت نگاه کنید: باور کنید که عذرخواهی کردن، نشانه ضعف نیست؛ نشانهی بلوغ عاطفی، شجاعت و احترام به دیگران است.
کسی که میتواند بگوید «من اشتباه کردم» در نزد دیگران بسیار بزرگتر و قابلاعتمادتر از کسی است که هیچوقت گردن نمیگیرد.
سخن پایانی؛ قدرت در یک کلمه است
دشواری عذرخواهی ریشه در عمیقترین لایههای روان انسان دارد؛ از ترس از دست دادن هویتِ خوب، تا حس شرم ویرانگر، تا ترس از تحقیر شدن.
اما درک این ریشهها به ما کمک میکند که دیگر اسیر غرور یا ترسهای غیرواقعی نباشیم.
به یاد داشته باشید، یک عذرخواهی صادقانه میتواند پلی باشد که رابطهای شکسته را ترمیم کند، اعتمادی از دسترفته را بازگرداند و حتی آرامشی را به قلب خودِ شما هدیه دهد.
دفعه بعد که کلمه «متاسفم» ته گلویتان گیر کرد، به این فکر کنید که شاید این کلمه، قدرتمندترین کلمهای باشد که میتوانید به زبان بیاورید. آن را پشت دیوارهای بهانه و ترس، حبس نکنید.