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ادعای استعفای معلمان تکذیب شد

وزیر آموزش و پرورش انتشار فیلم‌هایی درباره استعفای معلمان به دلیل مشکلات معیشتی را تکذیب کرد و این ادعاها را «کذب محض» خواند.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۹۵
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علیرضا کاظمی

به گزارش تابناک؛ کاظمی گفت: ادعای استعفای معلمان درباره مسائل معیشتی کذب محض است.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه برگزاری «جشن غنچه‌ها» که در آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت دوره پیش‌دبستانی اظهار کرد: دوره پیش‌دبستانی طلایی‌ترین دوران تعلیم و تربیت انسان و بهترین دوره یادگیری است و از آن به عنوان دوران طلایی تعلیم و تربیت یاد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه «عدالت، کیفیت و هویت» سه محور اصلی آموزش و پرورش هستند، افزود: تمرکز بر این ۳ سیاست در دوره پیش‌دبستانی بیش از هر دوره دیگری معنا و مصداق پیدا می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: زمانی می‌توانیم از عدالت آموزشی سخن بگوییم که همه کودکان، حتی در دوردست‌ترین نقاط روستایی کشور، بتوانند از دوره‌های پیش‌دبستانی یک و دو بهره‌مند شوند.

شکل‌گیری هویت پایدار کودک در دوره پیش‌دبستانی

کاظمی با تأکید بر نقش دوره پیش‌دبستانی در ارتقای کیفیت آموزش گفت: کیفیت زمانی رقم می‌خورد و معنا پیدا می‌کند که این دوره شکل بگیرد و کودکان آن را با موفقیت پشت سر بگذارند. مطالعات بین‌المللی نیز نشان داده است افرادی که دوره‌های پیش‌دبستانی را طی می‌کنند، در دوره ابتدایی و دوره‌های بعدی از آموزش کیفی‌تری برخوردار می‌شوند.

وی هویت‌یابی را یکی دیگر از کارکرد‌های مهم دوره پیش‌دبستانی دانست و گفت: هویتی که در این دوره شکل می‌گیرد، هویتی پایدار است و به همین دلیل تمام تلاش و برنامه‌های ما این است که در چارچوب برنامه‌های درسی و بسته‌های تربیتی که آماده کرده‌ایم، آموزش و تربیت بهتری را برای کودکان رقم بزنیم.

نقش مربیان پیش‌دبستانی

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت نقش مربیان پیش‌دبستانی اظهار کرد: تحقق این اهداف نیازمند مربیان توانمند است و برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شده تا مربیان این دوره از میان بهترین افراد، هم از نظر علمی، شایستگی‌های معلمی و هم صلاحیت‌های عمومی انتخاب شوند.

کاظمی افزود: دوره‌های ضمن خدمت متعددی نیز برای مربیان پیش‌دبستانی برگزار شده و مدرسان خوبی برای این دوره‌ها تربیت شده‌اند و اقدامات ارزشمندی در این زمینه شکل گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، شرایط دوره پیش‌دبستانی روزبه‌روز بهبود یابد و گفت: اهمیت این دوره از همه دوره‌های تحصیلی بالاتر است و باید تلاش کنیم شرایط بهتری را برای کودکان در این دوره فراهم کنیم.

معلم نیستند که برخورد کنیم!

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی درخصوص انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر استعفای معلمان به دلیل مسائل معیشتی گفت: کذب محض است، پیش‌تر اعلام کردم، شما باور می‌کنید؟ دروغ است؛ معلمان از این مسائل بری هستند؛ کار دشمن است؛ تمام کسانی که پست گذاشتند معلم نیستند.

وی در خصوص برخورد با آنها نیز گفت: معلم نیستند که برخورد کنیم.

منبع: همشهری آنلاین

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علیرضا کاظمی استعفای معلمان تکذیب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
2
پاسخ
خب افزایش بده.
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