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کد خبر: ۱۳۹۷۱۸۶
بازدید: ۳۸۴

عکس: روز جهانی حیوانات؛ فراخوانی برای حفاظت از میراث طبیعی

چهارم اکتبر، روز جهانی حیوانات، فرصتی برای بازنگری در رابطه انسان و طبیعت است. در حالی که جهان این روز را گرامی می‌دارد، انتشار تصویری از دو شغال در ذخیره‌گاه طبیعی «ماسایی مارا» در کنیا، بار دیگر زیبایی‌های حیات‌وحش و اهمیت حفظ زیستگاه‌های طبیعی را به تصویر کشیده است.

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برچسب‌ها:
عکس طبیعت حیات وحش روز جهانی حیوانات
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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