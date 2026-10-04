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کشف جسد زن جوان گمشده در شهرزیبا

زن جوانی که برای انجام کاری از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته بود، شامگاه پنجشنبه جسدش در محله شهرزیبای تهران کشف شد و تحقیقات پلیس برای روشن شدن علت مرگ او آغاز شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۷۸
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جسد

به گزارش تابناک؛ شامگاه پنجشنبه نهم مهر امسال زن جوانی که سرنشین خودرویی بود، در محله شهرزیبای تهران متوجه پیکر زنی کنار دیوار شد و با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس گرفت و کمک خواست. در ادامه با حضور نیرو‌های امدادی و پلیس در محل، آنها به بررسی وضعیت این زن حدودا ۴۰ ساله پرداختند که معلوم شد او فوت کرده و ساعاتی از مرگش می‌گذرد.

ماجرا مشکوک بود. مرگ او به بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران گزارش شد و با دستور قضایی، تحقیقات تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران برای رازگشایی از مرگ این زن جوان آغاز شد.

ماموران از اهالی تحقیق کردند، اما کسی او را نمی‌شناخت. این در حالی بود که ماموران در بررسی از کیف همراه او مدارکی یافتند که هویتش را نشان می‌داد. آنها در ادامه توانستند خانواده‌اش را شناسایی کنند و با تحقیقات اولیه از آنها معلوم شد او برای انجام کاری از خانه بیرون رفته و دیگر بازنگشته است و به دنبالش بودند که از طریق پلیس متوجه مرگ وی شدند.

با دستور محمدی، بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران، تحقیقات پلیس جنایی پایتخت برای رازگشایی از مرگ این زن آغاز شد تا معلوم شود او به قتل رسیده یا بر اثر حادثه تصادف کشته شده است.

منبع: همشهری آنلاین

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کشف جسد زن جوان شهرزیبا
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