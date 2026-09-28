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افشای راز قتل زن جوان پس از چندماه

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف راز قتل یک زن ۴۰ ساله پس از ماه‌ها تحقیقات تخصصی و شناسایی و دستگیری متهم به قتل در شهرک صنعتی شمس‌آباد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۴۹
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قتل

به گزارش تابناک؛ هویت زن جوانی که جسدش آذرماه سال گذشته در خانه‌ای در جنوب تهران کشف شده بود، با آزمایش DNA شناسایی شد.

سرهنگ مرتضی نثاری اظهار کرد: صبح روز ۱۹ آذرماه سال گذشته، در پی اعلام یک مورد فوت مشکوک در یک واحد مسکونی در جنوب تهران، مأموران کلانتری در محل حاضر شدند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه با جسد زنی مواجه شدند که به‌دلیل گذشت زمان و شرایط نامناسب، هویت وی قابل شناسایی نبود. جسد با دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت و انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با توجه به ابهامات موجود درباره هویت مقتول و علت مرگ، پرونده برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ نثاری گفت: کارآگاهان با انجام بررسی‌های گسترده و اقدامات تخصصی، سرانجام از طریق آزمایش DNA موفق شدند هویت مقتول را شناسایی کنند و تحقیقات برای کشف سرنخ‌های منتهی به عامل جنایت را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: در جریان تحقیقات مشخص شد مقتول مدتی با مردی به‌صورت مشترک زندگی می‌کرده و این فرد پس از وقوع حادثه از محل متواری شده است. خانواده مقتول نیز اعلام کردند اطلاعی از محل حضور وی ندارند.

این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های موجود، سرانجام سوم مردادماه امسال موفق شدند متهم فراری را در محدوده حسن‌آباد فشافویه و شهرک صنعتی شمس‌آباد شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ نثاری گفت: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات تخصصی، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و در تشریح ماجرا مدعی شد حدود سه سال با مقتول در ارتباط بوده و با وی در یک منزل استیجاری زندگی می‌کرده است.

وی افزود: متهم در اعترافات خود مدعی شد روز حادثه پس از بازگشت به منزل، میان او و مقتول مشاجره لفظی شکل گرفته و در پی این درگیری و عصبانیت، به مقتول حمله کرده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم عنوان کرده است که پس از مجروح شدن مقتول، اقداماتی انجام داده که در نهایت به مرگ وی منجر شده است.

سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: متهم پس از وقوع جنایت از محل متواری شده و تلاش کرده بود محل حضور خود را از مأموران و خانواده مقتول مخفی نگه دارد، اما اقدامات فنی و اطلاعاتی کارآگاهان سرانجام به شناسایی و دستگیری وی منجر شد.

وی افزود: متهم در جریان بازجویی‌ها مسئولیت قتل را پذیرفته و انگیزه خود را عصبانیت و درگیری لفظی با مقتول عنوان کرده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: متهم با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران و با قرار بازداشت موقت، به اتهام قتل عمد در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن تمامی ابعاد پرونده ادامه دارد.

منبع: ایلیا

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زن جوان قتل آزمایش DNA
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