افشای راز قتل زن جوان پس از چندماه

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف راز قتل یک زن ۴۰ ساله پس از ماه‌ها تحقیقات تخصصی و شناسایی و دستگیری متهم به قتل در شهرک صنعتی شمس‌آباد خبر داد.

به گزارش تابناک؛ هویت زن جوانی که جسدش آذرماه سال گذشته در خانه‌ای در جنوب تهران کشف شده بود، با آزمایش DNA شناسایی شد.

سرهنگ مرتضی نثاری اظهار کرد: صبح روز ۱۹ آذرماه سال گذشته، در پی اعلام یک مورد فوت مشکوک در یک واحد مسکونی در جنوب تهران، مأموران کلانتری در محل حاضر شدند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه با جسد زنی مواجه شدند که به‌دلیل گذشت زمان و شرایط نامناسب، هویت وی قابل شناسایی نبود. جسد با دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت و انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با توجه به ابهامات موجود درباره هویت مقتول و علت مرگ، پرونده برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ نثاری گفت: کارآگاهان با انجام بررسی‌های گسترده و اقدامات تخصصی، سرانجام از طریق آزمایش DNA موفق شدند هویت مقتول را شناسایی کنند و تحقیقات برای کشف سرنخ‌های منتهی به عامل جنایت را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: در جریان تحقیقات مشخص شد مقتول مدتی با مردی به‌صورت مشترک زندگی می‌کرده و این فرد پس از وقوع حادثه از محل متواری شده است. خانواده مقتول نیز اعلام کردند اطلاعی از محل حضور وی ندارند.

این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های موجود، سرانجام سوم مردادماه امسال موفق شدند متهم فراری را در محدوده حسن‌آباد فشافویه و شهرک صنعتی شمس‌آباد شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ نثاری گفت: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات تخصصی، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و در تشریح ماجرا مدعی شد حدود سه سال با مقتول در ارتباط بوده و با وی در یک منزل استیجاری زندگی می‌کرده است.

وی افزود: متهم در اعترافات خود مدعی شد روز حادثه پس از بازگشت به منزل، میان او و مقتول مشاجره لفظی شکل گرفته و در پی این درگیری و عصبانیت، به مقتول حمله کرده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم عنوان کرده است که پس از مجروح شدن مقتول، اقداماتی انجام داده که در نهایت به مرگ وی منجر شده است.

سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: متهم پس از وقوع جنایت از محل متواری شده و تلاش کرده بود محل حضور خود را از مأموران و خانواده مقتول مخفی نگه دارد، اما اقدامات فنی و اطلاعاتی کارآگاهان سرانجام به شناسایی و دستگیری وی منجر شد.

وی افزود: متهم در جریان بازجویی‌ها مسئولیت قتل را پذیرفته و انگیزه خود را عصبانیت و درگیری لفظی با مقتول عنوان کرده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: متهم با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران و با قرار بازداشت موقت، به اتهام قتل عمد در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن تمامی ابعاد پرونده ادامه دارد.

منبع: ایلیا