قتل همسر و پدر و مادرش به دست داماد+عکس

درخواست قصاص برای داماد ۲۵ ساله‌ای که همسر ۲۴ ساله و پدر و مادر او را به قتل رساند و هنگام فرار از کشور دستگیر شد.

به گزارش تابناک؛ در جنایتی که فروردین امسال در منطقه شهریار (تهران) رخ داد، داماد ۲۵ ساله خانواده همسر ۲۴ ساله، پدرزن ۴۹ ساله و مادرزن ۴۷ ساله خود را با ضربات متعدد قمه به قتل رساند و سپس در حالی که قصد فرار از مرز‌های کشور را داشت، دستگیر شد.

به گفته یکی از اعضای خانواده مقتولان، در حالی که ۶ ماه از این جنایت می‌گذرد، اما هنوز جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات او برگزار نشده است. درخواست این خانواده اجرای قصاص نفس برای عامل جنایت است.

پدر، مادر و دخترشان تصور می‌کردند با این آشنایی و برگزاری مراسم جشن ازدواج روز‌های روشنی پیش رو دارند؛ لحظاتی پر از خوشی و شادی. اما آنچه رخ داد بسیار هولناک‌تر از هر تصوری بود. ماجرا از آشنایی هانیه، دختر جوان خانواده با یک پسر جوان در فضای مجازی آغاز شد.

آن‌طور که یکی از بستگان نزدیک مقتولان توضیح می‌دهد، متهم به قتل که در حال حاضر ۲۵ ساله است، شغل و درآمد نداشت و پدر و مادرش نیز از یکدیگر جدا شده بودند: «پدر خانواده موافق این ازدواج نبود، اما به خاطر اینکه دختر و پسر به یکدیگر علاقه داشتند، سرانجام پدر هانیه رضایت داد و با هم عقد کردند. پس از عقد، مشکلات میان داماد و هانیه آغاز شد.

متهم به قتل، چون هیچ پشتوانه مالی نداشت، قادر به تهیه لوازم اولیه زندگی نبود. ۳ سال تمام این روال ادامه داشت و کار هم نمی‌کرد. وام ازدواج را که گرفت، یک خودرو خرید که چپی از آب درآمد و گفت سرم کلاه گذاشته‌اند. چون همیشه قمه داشت، با قمه سراغ فروشنده رفت و ایجاد رعب و وحشت کرد.

سر هر مسأله جزئی، هانیه را کتک می‌زد و با چاقو به او حمله می‌کرد، تا حدی که چند بار کارشان به شکایت کشیده شد که برگه‌های پزشکی قانونی موجود است. چون بیکار بود، از پدرزنش تقاضای پول می‌کرد و می‌گفت می‌خواهم آقای خودم باشم و مایل نیستم برای فرد دیگری کار کنم. پدرزنش نیز تا حدی او را حمایت کرد، اما خواسته‌های ریز و درشت او تمامی نداشت. حتی می‌گفت وام ازدواج هانیه را به من بدهید.

هرچه می‌گذشت، مشکلات میان آن دو بیشتر می‌شد. پدرزنش قصد داشت برای خودش خانه بخرد که متهم به قتل با هانیه بحث می‌کرد که چطور پدرت برای خودش خانه می‌خرد، اما به من پول نمی‌دهد تا برای خودم کار و کاسبی راه بیندازم. پدر هانیه به دامادش کمک مالی کرد و او نیز مغازه باز کرد، اما باز هم نتوانست خودش را جمع و جور کند و مدام دنبال جنگ، حاشیه و دعوا بود. کشمکش بین هانیه و متهم به قتل همچنان ادامه داشت.»

هانیه که پس از ۳ سال از رفتار‌های متهم به قتل به ستوه آمده بود، تصمیم به جدایی گرفت و به طور رسمی درخواست طلاق داد. کشمکش‌های خانوادگی همچنان ادامه داشت تا روز ششم فروردین امسال که متهم با نقشه شومی که در سر می‌پروراند جلوی خانه پدر همسرش رفت: «آن روز برادر کوچک هانیه در خانه نبود. متهم آیفون یکی از همسایه‌ها را زد و گفت داماد همسایه‌شان است و، چون آیفون‌شان خراب است، شما در را باز کنید. او هم در را باز کرد و متهم جلوی در خانه پدرزنش رفت.

حدود ساعت۶:۳۰ بعدازظهر همسایه‌های صدای کمک‌خواهی شنیدند. به محض باز کردن در، متهم چاقو را در چشم پدرزنش فرو کرد و سپس ۳۲ ضربه چاقو به او زد. هانیه که صحنه جنایت را دیده بود، از وحشت بیهوش شد و روی زمین افتاد. پس از آن مادر هانیه سعی کرد با دست مانع از ادامه جنایت شود که این بار متهم به قتل با قمه دستش را قطع و با چند ضربه چاقو او را نیز نقش زمین کرد.

پس از آن سراغ هانیه رفت و او را همان‌طور که بیهوش بود به قتل رساند. پس از ارتکاب جنایت، برادر کوچک در حال بازگشت به خانه بود که متوجه شد متهم در حال فرار از خانه آنها است. او برادر هانیه را ندید در غیر این صورت او را هم به قتل می‌رساند.»

به گفته وی، برادر هانیه وقتی وارد خانه شد، سراغ مادرش رفت که لحظات پایانی عمرش را می‌گذراند. به محض دیدن پسرش لبخندی زد و او نیز مانند همسر و دخترش جانش را از دست داد. برادر هانیه با مشاهده این جنایت به خانه مادربزرگش که در همان حوالی بود رفت و به عموهایش گفت که پدر، مادر و خواهرش کشته شده‌اند و با چشمانش دیده که متهم به قتل با سر و وضع خونین از خانه‌شان خارج شده است: «عمو‌های هانیه با شنیدن این حرف به خانه برادرشان رفتند.

پیش از آمدن آنها، همسایه‌ها با پلیس تماس گرفته و جنایت را اطلاع داده بودند. متهم به قتل پس از جنایت قصد داشت با همکاری قاچاقچیان از مرز فرار کند، اما با ردزنی توسط پلیس دستگیر شد و در حال حاضر در زندان است.

۶ ماه از این جنایت می‌گذرد و به جز یک بار که او را برای بازسازی صحنه جنایت به خانه مقتولان برده‌اند، هنوز یک جلسه دادگاه برای محاکمه او برگزار نشده است. درخواست ما از پلیس و دستگاه قضا رسیدگی هرچه سریع‌تر به این پرونده بوده و تنها خواسته‌مان قصاص متهم به قتل است.»

منبع: همشهری آنلاین