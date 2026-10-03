در مصاحبه با آرزو خسروی، بنیان‌گذار و مدیرعامل فرش آنلاین، درباره مسیر شکل‌گیری این کسب‌وکار، ورود تجارت الکترونیک به بازار سنتی فرش، چالش‌های توسعه یک پلتفرم آنلاین و تجربه مدیریت یک کسب‌وکار در شرایط بحرانی صحبت کردیم. خسروی در صحبت‌های خود به اهمیت شناخت نیاز مشتری، ارائه خدمات مناسب، ایجاد وفاداری مشتریان، انعطاف‌پذیری در تغییر استراتژی، یادگیری مستمر، سرمایه‌گذاری روی دانش مدیریتی و آماده بودن برای شرایط بحرانی اشاره کرد. او همچنین از تجربه مواجهه با چالش‌های بازار بین‌المللی و تأثیر شرایط اقتصادی و تحریم‌ها بر مسیر توسعه کسب‌وکار گفت. فیلم کامل این مصاحبه را که توسط مرضیه محمدی، فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، انجام شده است، مشاهده می‌کنید.