عکس: ‌قلعه‌ای در مه؛ تجسم اسطوره و تاریخ در بلندای انگلستان

این تصویر سحرانگیز از تپه‌ی افسانه‌ای گلاستنبری تور، برنده‌ی جایزه Historic England در رقابت عکاسی تاریخی سال ۲۰۲۲ شد. عکاس بریتانیایی، سم بایندینگ، در هوای مه‌آلود صبحگاهی، از صحنه‌ای رازآلود و خیال‌انگیز عکس گرفت؛ جایی که مه در طلوع خورشید، آرام آرام بر فراز تپه بالا می‌رود و حال‌وهوایی فراواقعی به این مکان اسطوره‌ای می‌بخشد.