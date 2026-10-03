عکس: پایان باشکوه تکواندوی ایران در ناگویا

در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، پرونده تکواندوی ایران با طلای مقتدرانه قهرمان المپیک و نقره شایسته مهدی حاجی‌موسایی بسته شد؛ آرین سلیمی با نتیجه تحقیرآمیز در فینال سنگین‌وزن بر سکوی نخست ایستاد و حاجی‌موسایی با غلبه بر نایب‌قهرمان المپیک، گردن‌آویز باارزش نقره را از آن خود کرد تا ایران با ۴ مدال به کار خود پایان دهد.